Где находится разрушенная плотина Каховской ГЭС. Карта

Утром 6 июня оказалась разрушена плотина Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что разрушение произошло из-за обстрелов. По его словам, было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС».

После разрушения плотины начал подниматься уровень воды в Днепре ниже по течению. В некоторых населенных пунктах Херсонской области на правом берегу Днепра, которые остаются под контролем Киева, объявили эвакуацию. Эвакуация может начаться и на левом берегу, на территориях, которые находятся под контролем России.