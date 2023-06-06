Где находится разрушенная плотина Каховской ГЭС. Карта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июня
EUR ЦБ: 87,03 (-0,07) Инвестиции, 05 июн, 16:28 Курс доллара на 6 июня
USD ЦБ: 81,33 (+0,45) Инвестиции, 05 июн, 16:28
Зеленский созвал заседание СНБО после разрушения Каховской ГЭС Политика, 09:19
Херсонские власти сообщили о 22 тыс. жителей в зоне риска подтопления Политика, 09:17
Как выглядит разрушенная Каховская ГЭС вблизи. Видео Политика, 09:04
Как изменились цены на популярные автомобили за год. Сравнение и таблица Авто, 09:00
Букет мер: как производители цветов перестраивают свой бизнес Дискуссионный клуб, 09:00
«Найдем вам работу в США»: какие схемы сейчас в ходу у лже-работодателей Pro, 08:57
МАГАТЭ не увидело угрозы ЗАЭС из-за разрушения Каховской ГЭС Политика, 08:52
Как развить критическое мышление
На интенсиве РБК Pro вы научитесь анализировать любую информацию
Прокачать навык
Власти призвали жителей Приднепровья быть готовыми к эвакуации Политика, 08:43
Где находится разрушенная плотина Каховской ГЭС. Карта Политика, 08:39
Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн Политика, 08:37
Рай для сверхбогатых: почему инвесторы переезжают в Пуэрто-Рико Pro, 08:33
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 08:31
Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС Политика, 08:22
Впервые в истории три россиянина войдут в топ-10 рейтинга ATP Спорт, 08:19
Политика ,  
0 

Где находится разрушенная плотина Каховской ГЭС. Карта

Местоположение разрушенной плотины Каховской ГЭС на карте

Фото:Яндекс.Карты Фото:Яндекс.Карты

Утром 6 июня оказалась разрушена плотина Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев уточнил, что разрушение произошло из-за обстрелов. По его словам, было «несколько попаданий в верхнюю часть ГЭС».

После разрушения плотины начал подниматься уровень воды в Днепре ниже по течению. В некоторых населенных пунктах Херсонской области на правом берегу Днепра, которые остаются под контролем Киева, объявили эвакуацию. Эвакуация может начаться и на левом берегу, на территориях, которые находятся под контролем России.

Теги
Каховская ГЭС Днепр разрушения
Материалы по теме
Разрушение Каховской ГЭС. Онлайн
Политика
Мэр Новой Каховки допустил проблемы с водой в Крыму после разрушения ГЭС
Политика
Разрушение плотины Каховской ГЭС и затопление территорий. Главное
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter