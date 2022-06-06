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В Кремле заявили о необходимости диалога с США о ядерном разоружении

В России считают важным возобновление диалога с США насчет сокращения ядерных вооружений, но в нынешних условиях возобновление переговоров маловероятно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Рано или поздно к этой теме нужно возвращаться, но пока можно согласиться с послом», — сказал он.

Посол США в России Джон Салливан назвал в интервью ТАСС маловероятным возобновление российско-американских переговоров о сокращении ядерных арсеналов. Однако дипломат отметил значимость этой проблемы для двух стран.

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Песков заявил, что диалог следует продолжать и Москва в нем заинтересована. «Мы заинтересованы и считаем, что в целом продолжение переговоров и обсуждение этой темы с учетом тех тектонических сдвигов, которые мы наблюдаем в мировой и европейской безопасности, наверное, нужны», — пояснил представитель Кремля.

В конце марта посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США вернуться к «неполитизированному, профессиональному диалогу» в области ядерной безопасности и напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале пригрозил пересмотреть отказ страны от ядерного оружия.

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал риски ядерной войны весьма и весьма существенными, а ее опасность — серьезной и реальной. В ответ в США призвали уменьшить количество высказываний о такой войне. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, цель Вашингтона состоит в том, чтобы «призывать к снижению риторики относительно ядерной войны». Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что риторика о возможной ядерной войне «опасна и не приносит пользы» и США, Украина и международное сообщество сделают все возможное, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

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27 февраля, после начала российской военной операции на Украине, президент Владимир Путин приказал привести силы сдерживания, в которые входят и ядерные, в особый режим боевого дежурства. При этом в Кремле заявили, что Россия может задействовать ядерное оружие только в случае реальной угрозы существованию страны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что «наличие угрозы существования и специальная военная операция никак не связаны друг с другом».

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Теги
Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Россия разоружение переговоры США
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