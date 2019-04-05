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Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров
В санкционный список внесли две компании, занимавшиеся транспортировкой венесуэльской нефти на Кубу, а также 34 танкера, которые принадлежат нефтегазовой компании PDVSA
Фото: Henry Romero / Reuters

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции). В Минфине подчеркнули, что новые санкции направлены против «спасательного круга, который венесуэльская нефтяная индустрия предоставляет нелигитимному режиму бывшего [президента] Николаса Мадуро».

США считают законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом.

По словам вице-президента США Майка Пенса, ввести санкции поручил президент Дональд Трамп.«По указанию президента Трампа США введут санкции против 34 судов, принадлежащих или используемых PDVSA, а также двух компаний, которые доставляют венесуэльскую нефть на Кубу», — сказал Пенс, выступая в институте Джеймса Бейкера.

Он добавил, что в ближайшие недели США примут «более серьезные действия» против Кубы. В сообщении Минфина говорится, что Мадуро продолжает оказывать Кубе помощь несмотря на гуманитарный кризис в Венесуэле

Политика
СМИ сообщили о приказе PDVSA отключить транспондеры на танкерах

Гавана является крупным импортером венесуэльской нефти, в обмен на это режиму Мадуро предоставляют помощь кубинские военные, разведка, а также медики и политические советники, считают в Вашингтоне

Позиция США заключается в том, что в Венесуэле необходимо перейти к демократии, а Куба должна понести свою ответственность за прямое вмешательство в дела Каракаса.

Ранее издание Argus Media сообщило, что PDVSA приказала отключить транспондеры на части своих танкеров. Один из неназванных представителей компании заявил, что таким образом PDVSA пытается скрыть своих партнеров, которые работают с Венесуэлой вопреки санкциям США.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Майк Пенс, американские санкции, Венесуэла
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