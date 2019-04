США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров

В санкционный список внесли две компании, занимавшиеся транспортировкой венесуэльской нефти на Кубу, а также 34 танкера, которые принадлежат нефтегазовой компании PDVSA

Фото: Henry Romero / Reuters

Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о компаниях Ballito Bay Shipping Inc. (базируется в Либерии) и ProPer in Management Inc. (базируется в Греции). В Минфине подчеркнули, что новые санкции направлены против «спасательного круга, который венесуэльская нефтяная индустрия предоставляет нелигитимному режиму бывшего [президента] Николаса Мадуро».

США считают законным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом.

По словам вице-президента США Майка Пенса, ввести санкции поручил президент Дональд Трамп.«По указанию президента Трампа США введут санкции против 34 судов, принадлежащих или используемых PDVSA, а также двух компаний, которые доставляют венесуэльскую нефть на Кубу», — сказал Пенс, выступая в институте Джеймса Бейкера.

Он добавил, что в ближайшие недели США примут «более серьезные действия» против Кубы. В сообщении Минфина говорится, что Мадуро продолжает оказывать Кубе помощь несмотря на гуманитарный кризис в Венесуэле