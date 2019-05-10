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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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США расширили санкции против Венесуэлы из-за перевозки нефти на Кубу

США внесли в санкционный список две компании и два судна, которые связаны с перевозкой нефти Венесуэлы на Кубу. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В частности, под санкции попали связанные с судоходством компании: Monsoon Navigation Corporation и Serenity Maritime Limited, а также два судна: Leon Dias и Ocean Elegance.

Как отмечается в заявлении главы ведомства Стивена Мнучина, ограничения направлены против текущего военного и разведывательного сектора Венесуэлы. 

По словам министра финансов США,  Вашингтон намерен предпринять дальнейшие действия в том случае, если Куба продолжит получать венесуэльскую нефть в обмен на военную поддержку.

В середине апреля из-за перевозки нефти на Кубу из Венесуэлы США внесли в санкционный список четыре компании и девять танкеров.

В январе текущего года Вашингтон ввел ограничения против государственной компании PDVSA, владеющей в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. После введения санкций объем экспорта нефти PDVSA снизился в целом на 40%.

Теги: Венесуэла, санкции
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