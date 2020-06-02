Политика , 02 июн, 18:19
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США ввели санкции против четырех вывозящих нефть из Венесуэлы танкеров
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в санкционный список четыре танкера, замеченных в вывозе нефти из портов Венесуэлы, а также владеющие судами компании.
В соответствии с решением OFAC под санкции попали танкеры:
- Athens Voyager (ходит под флагом Панамы);
- Chios I (ходит под флагом Мальты);
- Seahero (ходит под флагом Багамских островов);
- Voyager I (ходит под флагом Маршалловых островов).
Одновременно с этим под санкции попали компании, которым де-юре принадлежат вышеуказанные танкеры:
- Afranav Maritime Ltd (Маршалловы острова);
- Seacomber Ltd (Греция);
- Adamant Maritime Ltd (Маршалловы острова);
- Sanibel Shiptrade Ltd (Маршалловы острова).