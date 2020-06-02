США ввели санкции против четырех вывозящих нефть из Венесуэлы танкеров

Фото: Mark J. Terrill / AP

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США включило в санкционный список четыре танкера, замеченных в вывозе нефти из портов Венесуэлы, а также владеющие судами компании.

В соответствии с решением OFAC под санкции попали танкеры:

Athens Voyager (ходит под флагом Панамы);

(ходит под флагом Панамы); Chios I (ходит под флагом Мальты);

(ходит под флагом Мальты); Seahero (ходит под флагом Багамских островов);

(ходит под флагом Багамских островов); Voyager I (ходит под флагом Маршалловых островов).

Одновременно с этим под санкции попали компании, которым де-юре принадлежат вышеуказанные танкеры: