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Политика ,  
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Кремль анонсировал встречу Путина и Пашиняна с расстановкой точек над i

Ушаков: Путин проведет встречу с Пашиняном, которая расставит точки над i
Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи, состоявшейся в 2021 году
Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи, состоявшейся в 2021 году (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая, на следующий день после церемонии инаугурации. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что за последнее время между Россией и Арменией «заметно сократились контакты» на различных уровнях и «накопились проблемные вопросы». По словам Ушакова, ожидается, что лидеры государств «откровенно обсудят» эти вопросы во время переговоров.

После последней встречи Путина с Пашиняном в декабре 2023 года лидеры государств «практически не общались», добавил помощник президента.

«Поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i», — сказал он (цитата по ТАСС).

Говоря о проблемах в отношениях России и Армении, Ушаков отметил, что последняя «демонстративно» развивает отношения с западными странами, в том числе «рассматривает различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской лини».

Пашинян не посетит инаугурацию Путина
Политика
Никол Пашинян

Инаугурация Путина состоится 7 мая. Это будет пятая церемония вступления в должность для действующего президента России.

Выборы президента прошли в России в середине марта. Путина поддержали 87,28% избирателей. Явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн человек.

Глава Нацсобрания Армении Ален Симонян ранее сообщил, что Пашинян не будет присутствовать на инаугурации Путина.

В феврале армянский премьер объявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, ОДКБ не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль готов к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ и надеется уладить разногласия между странами при личной встрече Путина и Пашиняна.

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Владимир Путин Никол Пашинян Армения переговоры Юрий Ушаков
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

Инвеst weekend РБК

Спец.гость: Джим Роджерс

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2 дня выступлений и пользы

Задай вопросы эмитентам

Полезные знакомства и инсайты
принять участие

12+

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