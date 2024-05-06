Ушаков: Путин проведет встречу с Пашиняном, которая расставит точки над i

Кремль анонсировал встречу Путина и Пашиняна с расстановкой точек над i

Владимир Путин и Никол Пашинян во время встречи, состоявшейся в 2021 году (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 8 мая, на следующий день после церемонии инаугурации. Об этом сообщил журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков.

Он отметил, что за последнее время между Россией и Арменией «заметно сократились контакты» на различных уровнях и «накопились проблемные вопросы». По словам Ушакова, ожидается, что лидеры государств «откровенно обсудят» эти вопросы во время переговоров.

После последней встречи Путина с Пашиняном в декабре 2023 года лидеры государств «практически не общались», добавил помощник президента.

«Поэтому хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы придаем очень важное значение именно этой двусторонней встрече, которая, как мне представляется, поможет расставить многие точки над i», — сказал он (цитата по ТАСС).

Говоря о проблемах в отношениях России и Армении, Ушаков отметил, что последняя «демонстративно» развивает отношения с западными странами, в том числе «рассматривает различные варианты присоединения к Евросоюзу, активизируются связи по натовской лини».

Инаугурация Путина состоится 7 мая. Это будет пятая церемония вступления в должность для действующего президента России.

Выборы президента прошли в России в середине марта. Путина поддержали 87,28% избирателей. Явка составила 77,49%, всего проголосовали более 87,5 млн человек.

Глава Нацсобрания Армении Ален Симонян ранее сообщил, что Пашинян не будет присутствовать на инаугурации Путина.

В феврале армянский премьер объявил о заморозке де-факто участия страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, ОДКБ не выполняла своих функций по отношению к Еревану в конфликте с Баку. Позднее Пашинян заявил о возможном выходе Армении из организации.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль готов к диалогу с Ереваном по вопросу ОДКБ и надеется уладить разногласия между странами при личной встрече Путина и Пашиняна.