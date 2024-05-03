Комитет Думы одобрил запрет для иноагентов на участие в выборах

Профильный комитет Госдумы поддержал поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России», которые запрещают иноагентам участвовать в выборах всех уровней

Фото: Андрей Любимов / РБК

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки, которые запрещают лицам со статусом иноагента участвовать в выборах всех уровней. Решение комитета опубликовано в думской электронной базе. Он предлагает включить законопроект в график работы Госдумы на 6 мая. Окончательное решение примет думский совет.

В рамках поправок закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России» дополнен новой нормой, которая предполагает, что кандидат к моменту представления документов для своей регистрации не должен быть иноагентом.

«При проведении выборов в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы публичной власти федеральной территории, органы местного самоуправления кандидат обязан к моменту представления документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, прекратить статус иностранного агента», — гласит документ.

В России первую версию закона об ограничении иностранного влияния приняли в 2012 году, потом он несколько раз дополнялся и расширялся. С 1 декабря 2022 года действует обобщающий закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно документу, иноагентом считается лицо, которое получает поддержку или находится под иностранным влиянием в иных формах и осуществляет определенную деятельность, то есть получение иностранного финансирования перестало быть обязательным условием для признания иноагентом, стало достаточно «иностранного влияния». Гражданство или юрисдикция юрлица не имеют значения.

Под такой деятельностью понимается политическая деятельность, целенаправленный сбор сведений в области военно-технической деятельности России, распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов или участие в создании таких сообщений и материалов.

Статус иноагента в России присваивается после размещения сведений в реестре иноагентов Минюста. На 3 мая он есть у 801 частного лица, организации или объединения.

Согласно текущему законодательству, иноагенты не могут занимать должности в органах публичной власти, быть членами избирательных комиссий, организовывать публичные мероприятия, вести просветительскую деятельность в государственных и муниципальных образовательных организациях и так далее.