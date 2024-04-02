Законопроект о недопуске иноагентов на выборы отозвали перед внесением

«Справедливая Россия» решила отложить внесение на рассмотрение Госдумы законопроекта о запрете иноагентам участвовать в выборах всех уровней. «Будет уточнено содержание инициативы и состав авторов», — сообщили во фракции

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Законопроект, предусматривающий лишение объявленных иноагентами граждан России права быть избранными в федеральные и региональные органы власти, а также в органы местного самоуправления, отправлен на доработку, заявил РБК представитель заместителя руководителя фракции «Справедливой России — За правду» Дмитрия Гусева. Документ был подготовлен Гусевым и председателем партии Сергеем Мироновым, но прямо перед внесением в Госдуму отправлен на доработку.

В законопроекте, с которым ознакомился РБК, депутаты «Справедливой России» предлагали ввести запрет на назначение иностранных агентов на должности в органах публичной власти, государственной и муниципальной службы, а также лишить их возможности быть членами избирательных комиссий.

Депутаты также намеревались обязать граждан, участвующих в выборах и признанных аффилированными с иностранными агентами, указывать информацию об аффиляции во всех агитационных предвыборных материалах и в официальных материалах по выборам.

Разработчики законопроекта хотели обязать кандидатов на выборах указывать в информационных материалах сведения о судимости, а если та снята или погашена, сведения о дате снятия или погашения.

Дмитрий Гусев в своем телеграм-канале пояснил, что после объявления о внесении законопроекта его авторам стали поступать предложения по тому, «как его улучшить». Из-за этого и было решено отправить его на доработку.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу «Справедливой России», заявил, что у Кремля нет позиции по ней. «У нас никакой позиции нет, это не наша инициатива была», — отметил он.

О намерении разработать законопроект о запрете для иноагентов на участие в выборах депутат Гусев заявил после того, как телеведушая Татьяна Лазарева (признана Минюстом иноагентом) в соцсетях сообщила о намерении баллотироваться осенью в Мосгордуму. Она поясняла, что таким образом хочет проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят».

Комментируя инициативу «Справедливой России», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских («Единая Россия») заявил РБК, что при обсуждении подобных законопроектов необходимо соблюсти баланс, чтобы не нарушить прав граждан. Например, по его словам, есть «тонкий юридический момент», связанный со снятием статуса иноагента с кого-либо, если обстоятельство, из-за которого тот был включен в реестр, устранено. Депутат также напомнил, что участие иноагентов в избирательной кампании уже ограничено, в частности им запрещено участвовать в процессе выдвижения кандидатов, подготовке съездов и конференций, финансировании кампании.

По словам Альшевских, в ходе избирательной кампании на выборах президента в марте ЦИК выявила два случая перечисления средств обладателями статуса иноагента. Деньги им вернули. «Все, что связано с избирательной кампанией, выборами, вступлением в должность, досрочным прекращением полномочий, допуском к гостайне, это все надо смотреть в комплексе. Не просто запретить избираться — на мой взгляд, это поверхностное решение той проблемы, которая назрела в последнее время», — пояснил депутат.

Государство должно ограничивать возможности участия иноагентов в политической жизни, считает депутат «Единой России», член комитета по госстроительству и конституционному законодательству Александр Тетердинко. «Стоит ли ограничивать их таким кардинальным образом, запрещая им участвовать в выборах в качестве кандидатов, или мы должны идти по пути более мягких ограничений [надо обсуждать]. Но в любом случае [нужно] заставлять их указывать, что они иноагенты, чтобы избиратели знали, когда делают свой выбор», — добавил он. При этом всегда нужно предусматривать механизм снятия этого статуса, и, соответственно, сопутствующих ограничений, полагает Тетердинко.