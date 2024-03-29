Минюст напомнил о праве иноагентов баллотироваться на выборах в России

Ранее телеведущая Татьяна Лазарева сообщила о намерении баллотироваться в Мосгордуму, чтобы проверить, не дискриминирует ли статус иноагента людей. В Минюсте заявили, что иноагенты имеют право участвовать в выборах

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности, указывать свой статус в заявлении в ЦИК, в агитационных материалах и в помещении для голосования, сообщили «РИА Новости» в Минюсте России.

Как уточняет агентство, соответствующий запрос был направлен в министерство на фоне заявления телеведущей Татьяны Лазаревой (признана иноагентом), которая ранее сообщила о намерении вместе еще с 44 людьми баллотироваться в Мосгордуму, выборы в которую пройдут осенью. Сама Лазарева поясняла, что таким образом хочет проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует людей, как говорят».

«Если кандидат является иностранным агентом, сведения об этом должны быть указаны в заявлении, представляемом в Центральную избирательную комиссию. Также такой кандидат обязан указывать данную информацию в подписном листе, агитационных материалах, также сведения о статусе кандидата подлежат размещению на информационном стенде в помещении для голосования и в избирательном бюллетене», — говорится в ответе Минюста.

В министерстве добавили, что все обязанности кандидатов, включенных в реестр иноагентов, на выборные должности, установлены в федеральных законах: «О выборах Президента Российской Федерации», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Минюст признал Лазареву иноагентом в июле 2022 года. В графе об иностранных источниках финансирования у нее была указана Украина. Физическим лицом, выполняющим функции иноагента, в России считается лицо, которое получило «поддержку из-за рубежа» либо находится «под иностранным влиянием» и занимается политической деятельностью в России, целенаправленным сбором данных в сфере военной, военно-технической деятельности России или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц. Сама Лазарева в настоящее время проживает в Испании. Телеведущая говорила, что намерена оставаться там, чтобы не подвергать себя опасности.

Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательстве в 2012 году. СМИ его присваивают с 2017-го, физическим лицам — с 2020 года. Меры, регулирующие эту сферу, неоднократно ужесточались. Сейчас иноагенты должны маркировать все свои сообщения и материалы специальной пометкой. Они не могут получать государственное финансирование при осуществлении творческой деятельности, а также преподавать и вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних.

Ограничения, связанные со статусом иностранного агента, прописаны в федеральном законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». При этом пассивное избирательное право иностранных агентов не ограничено действующим законодательством.

С декабря 2022 года для того, чтобы попасть в реестр иноагентов, необязательно получать финансирование из-за рубежа — достаточно лишь «поддержки из-за рубежа» или находиться «под иностранным влиянием». В марте этого года президент Владимир Путин также подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иностранных агентов. За последние два года в список иноагентов были включены более 300 физических лиц (в настоящее время в реестре 787 физлиц и организаций).