Депутат Мосгордумы Евгений Ступин назвал три причины его исключения из КПРФ

Депутат Мосгордумы назвал три причины его исключения из КПРФ

Евгений Ступин (Фото: evstupin / Telegram)

Московское отделение КПРФ исключило из партии депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, в партии назвали причины такого решения. Среди них — подписание письма против военной операции на Украине, предоставление суду положительной характеристики политику Илье Яшину (внесен в реестр иностранных агентов, в декабре приговорен к сроку по делу о фейках про армию) и голосование против отчета мэра столицы Сергея Собянина депутатам Мосгордумы в 2022 году, заявил Ступин.

За исключение проголосовало большинство членов московского комитета КПРФ, в том числе глава фракции коммунистов в Мосгордуме Николай Зубрилин и бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин, сообщил он.

В разговоре с РБК Ступин заявил о возможности оспорить исключение из партии, но сказал, что не видит в этом смысла, поскольку решение, считает он, будет не в его пользу.

Депутат также сообщил, что его пока не исключили из фракции коммунистов в Мосгордуме.

Евгений Ступин родился в Северодвинске (Архангельская область). Работал в МВД, СК и Федеральной службе судебных приставов. В 2016 году начал адвокатскую практику. В Мосгордуму избрался в 2019 году.