В Израиле анонсировали операцию в Рафахе в ближайшем будущем

Рафах (Фото: Hatem Khaled / Reuters)

ЦАХАЛ в ближайшем будущем начнет операцию в Рафахе, так как ХАМАС не стремится к сделке, об этом военнослужащим в секторе Газа заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

«Мы выявили тревожные признаки того, что ХАМАС на самом деле не намерен заключать с нами какие-либо соглашения. Это означает, что в самом ближайшем будущем будет проведена операция в Рафахе и во всем секторе Газа», — заявил Галант (цитата по Times of Israel). Приказ о начале интенсивных действий «будет отдан очень скоро», написал министр в Х.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не готов «смириться с ситуацией, в которой батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут под свой контроль сектор Газа, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся, чтобы угрожать гражданам».

По состоянию на 5 мая 132 человека, в том числе 19 женщин и два ребенка, похищенных в ходе атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и ранее, удерживаются членами движения в плену, сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. «Из них — 37 похищенных, которых нет в живых, и их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Хадара Голдина и Орона Шауля). Одна женщина числится пропавшей без вести», — отметил он.

Ранее Гендельман сообщал о скором наступлении на Рафах. Израильские власти анонсировали наступление на «последний оплот» ХАМАС еще в начале февраля, но пока ограничивались лишь точечными ударами по населенному пункту.

В Рафахе находится около 1,5 млн мирных жителей, значительная часть из которых ранее бежала на юг из других регионов страны. Правительство Израиля ранее заявляло, что планирует осуществить эвакуацию гражданских лиц в другие части палестинского эксклава по специальным гуманитарным коридорам.