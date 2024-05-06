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Президент Киргизии посетит парад Победы

Президент Киргизии Жапаров посетит парад Победы 9 мая в Москве
По разным данным, 9 мая в Москве будут пять зарубежных лидеров: Токаев, Рахмон, Диас-Канель, Сисоку Эмбало и Тхонглун Сисулит. В 2023 году парад посетили семь лидеров других стран
Садыр Жапаров
Садыр Жапаров (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Киргизский президент Садыр Жапаров посетит 9 мая парад Победы в Москве, сообщает «Вести.kg» со ссылкой на заведующего отделом внешней политики его администрации Муратбека Азымбакиева.

За день до парада Жапаров поучаствует в юбилейном саммите Евразийского экономического союза.

Свое присутствие на параде подтвердили лидеры Лаоса Тхонглун Сисулит и Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, кроме того, 9 мая в Москве будет казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев, однако неизвестно, будет ли он на параде. По данным ТАСС, приедет также кубинский президент Мигель Диас-Канель. «РИА Новости» сообщает о намерении приехать таджикского лидера Эмомали Рахмона.

Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Москве. Фотогалерея
Фотогалерея 
В 2024-м исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На параде на Красной площади в Москве примут участие&nbsp;свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация, анонсировал ранее министр обороны Сергей Шойгу.

Прошлый парад Победы прошел в присутствии семи зарубежных лидеров: Токаева, Рахмона и Жапарова, а также премьера Армении Никола Пашиняна, президентов Узбекистана Шавката Мирзиёева, Туркмении Сердара Бердымухамедова и Белоруссии Александра Лукашенко,

В 2022 году российские власти не приглашали иностранных лидеров на парад в Москву в честь 77-летия Победы, тогда Кремль объяснил: «Дело в том, что это не юбилейная дата». В 2024 году празднуется 79-летие со дня победы над нацизмом.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
9 Мая Парад Победы Садыр Жапаров Киргизия
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