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Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Москве. Фотогалерея

Появились фото с генеральной репетиции парада Победы в Москве

В Москве 5 мая прошла генеральная репетиция Парада Победы с участием авиации. Как это было — в фотогалерее РБК
В 2024-м исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На параде на Красной площади в Москве примут участие&nbsp;свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация, анонсировал ранее министр обороны Сергей Шойгу.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В 2024-м исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На параде на Красной площади в Москве примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация, анонсировал ранее министр обороны Сергей Шойгу.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
По словам министра, в пешей колонне на параде будут задействованы&nbsp;полки, батальоны, роты по видам и родам войск вооруженных сил, расчеты участников&nbsp;военной операции на Украине, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По словам министра, в пешей колонне на параде будут задействованы полки, батальоны, роты по видам и родам войск вооруженных сил, расчеты участников военной операции на Украине, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Парады пройдут еще в 28 российских городах, в общей сложности в них будут участвовать более 50 тыс. военных и около 1 тыс. единиц военной техники и вооружений, говорил министр. Некоторые регионы в этом году отменили парады из соображений безопасности.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Парады пройдут еще в 28 российских городах, в общей сложности в них будут участвовать более 50 тыс. военных и около 1 тыс. единиц военной техники и вооружений, говорил министр. Некоторые регионы в этом году отменили парады из соображений безопасности.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
В столице ранее прошло несколько репетиций парада. В том числе 2 мая над городом пролетали самолеты в рамках репетиции&nbsp;воздушной части, они&nbsp;раскрасили небо в цвета российского триколора.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В столице ранее прошло несколько репетиций парада. В том числе 2 мая над городом пролетали самолеты в рамках репетиции воздушной части, они раскрасили небо в цвета российского триколора.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
В прошлом году на параде в Москве в составе пешей колонны прошли 30&nbsp;расчетов: более 8 тыс. военнослужащих, в том числе более полутысячи&nbsp;участников&nbsp;военной операции на Украине.
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В прошлом году на параде в Москве в составе пешей колонны прошли 30 расчетов: более 8 тыс. военнослужащих, в том числе более полутысячи участников военной операции на Украине.

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Колонну военной техники на параде в 2023 году возглавил танк Т-34-85. Также по Красной площади прошли бронеавтомобили &laquo;Тигр-М&raquo;, БТР-82А, БМП &laquo;Бумеранг&raquo;, &laquo;Спартак&raquo; и 3-СТС &laquo;Ахмат&raquo;; оперативно-тактический ракетный комплекс &laquo;Искандер-М&raquo;, пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 &laquo;Триумф&raquo; и комплексы &laquo;Ярс&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

Колонну военной техники на параде в 2023 году возглавил танк Т-34-85. Также по Красной площади прошли бронеавтомобили «Тигр-М», БТР-82А, БМП «Бумеранг», «Спартак» и 3-СТС «Ахмат»; оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и комплексы «Ярс».

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
В 2023-м и 2022-м воздушных частей на параде не было. Планируется, что в этом году он завершится&nbsp;пролетом авиационных групп &laquo;Русские витязи&raquo; и &laquo;Стрижи&raquo;.
Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2023-м и 2022-м воздушных частей на параде не было. Планируется, что в этом году он завершится пролетом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».

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