Как прошла генеральная репетиция парада Победы в Москве. Фотогалерея
В Москве 5 мая прошла генеральная репетиция Парада Победы с участием авиации. Как это было — в фотогалерее РБК
В 2024-м исполнится 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. На параде на Красной площади в Москве примут участие свыше 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация, анонсировал ранее министр обороны Сергей Шойгу.
По словам министра, в пешей колонне на параде будут задействованы полки, батальоны, роты по видам и родам войск вооруженных сил, расчеты участников военной операции на Украине, суворовских, нахимовского, кадетского и музыкального училищ, юнармейцев, военнослужащих-женщин, казаков и сводный военный оркестр.
Парады пройдут еще в 28 российских городах, в общей сложности в них будут участвовать более 50 тыс. военных и около 1 тыс. единиц военной техники и вооружений, говорил министр. Некоторые регионы в этом году отменили парады из соображений безопасности.
В столице ранее прошло несколько репетиций парада. В том числе 2 мая над городом пролетали самолеты в рамках репетиции воздушной части, они раскрасили небо в цвета российского триколора.
В прошлом году на параде в Москве в составе пешей колонны прошли 30 расчетов: более 8 тыс. военнослужащих, в том числе более полутысячи участников военной операции на Украине.
Колонну военной техники на параде в 2023 году возглавил танк Т-34-85. Также по Красной площади прошли бронеавтомобили «Тигр-М», БТР-82А, БМП «Бумеранг», «Спартак» и 3-СТС «Ахмат»; оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и комплексы «Ярс».
В 2023-м и 2022-м воздушных частей на параде не было. Планируется, что в этом году он завершится пролетом авиационных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
Выборы в местные советы Англии завершились поражением правящей партии
МВД России объявило в розыск Зеленского и Порошенко
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
На Западе признали, что Россия приспособилась к экономическому давлению извне
НАТО в рамках учений отрабатывает коалиционные действия против России
Появились новые кадры последствий снегопада в Екатеринбурге. Видео
Баффет продает акции Apple. У компании проблемы в бизнесе
Задержанные после сожжения Нового завета извинились на видео
В Госдуме предложили смягчить требования к тонировке передних стекол
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в мае 2024-го
«Газпром» получил убыток в 2023 году. Будут ли дивиденды?
В России ускорилось снижение цен на вторичное жилье. Таблица городов
Биржевые цены на какао-бобы рухнули на 30%. Что произошло?
Бывший министр финансов Задорнов рассказал о тромбозе в российской экономике
Синоптики раскрыли причины «языка холода» в России