Politico узнало о поддержке пропалестинских протестов спонсорами Байдена

Стоящие за пропалестинскими протестами в США организации, в частности фонд Tides, получают финансирование от спонсоров Байдена, таких как Сорос, Рокфеллеры и Притцкеры, пишет Politico. Митингующие выступают против помощи Израилю

Некоторые организации, стоящие за пропалестинскими протестами в США, получают финансовую поддержку от спонсоров избирательной кампании действующего президента Джо Байдена, сообщает Politico. В ходе демонстраций протестующие выступают против поддержки Израиля и называют Байдена «Геноцидный Джо», отмечает газета.

Так, согласно анализу Politico, поддерживающие акции в Колумбийском университете и других кампусах организации Jewish Voice for Peace («Еврейский голос за мир») и IfNotNow («Если не сейчас») спонсируются фондом Tides, основанным финансистом и известным филантропом Джорджем Соросом. Фонд, в свою очередь, поддерживает множество небольших некоммерческих организаций, которые «работают на социальные перемены», пишет издание. Tides, согласно налоговым формам некоммерческих организаций, за последние пять лет выделил почти $500 тыс. Jewish Voice for Peace, который называет себя антисионистским.

Ранее Tides получал поддержку от фонда Билла и Мелинды Гейтс, однако организация заявила Poltico, что больше не представляет этому фонду гранты и не поддерживает Jewish Voice for Peace или IfNotNow. Сорос отказался от комментариев изданию.

Также Tides получает финансирование от Дэвида Рокфеллера-младшего, который входит в правление Фонда братьев Рокфеллер — в 2022 году организация выделила фонду $300 тыс. Фонд в заявлении Poltico отметил, что не может поддерживать политическую деятельность или кампании и не участвует в личных политических пожертвованиях попечителей.

«Наши грантополучатели во всех трех портфелях поддерживают широкий спектр политических идей — некоторые из них соответствуют повестке дня администрации Байдена, а другие противоречат ей. Эта сложность является неотъемлемой частью нашей беспартийной работы», — заявила директор по коммуникациям фонда Сара Эдкинс.

Несколько других групп, участвующих в пропалестинских протестах, поддерживаются фондом, финансируемым Сьюзен и Ником Прицкерами, наследниками гостиничной империи Hyatt, а также сторонниками Байдена и ряда демократических кампаний. Например, они пожертвовали $6,6 тыс. в Фонд победы Байдена несколько месяцев назад и более $300 тыс. во время кампании 2020 года, сообщает Politico.

Некоторые консультанты организаций левого толка говорят, что такая ситуация — всего лишь часть того, как обстоят дела, когда речь заходит о благотворительности. «Иногда донор может пожертвовать деньги организации или кандидату, которые иногда делают что-то, что противоречит их личным взглядам», — сказал Кевин Конлон, который был консультантом Байдена, а также кандидатов в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и Барака Обамы, а теперь консультирует некоммерческие организации.

«Еврейский голос за мир» был лидером в массовых акциях протеста против Байдена, в том числе выкрикивал слова «сторонник геноцида» на его мероприятии по сбору средства в марте. Организация не ответила на запрос Politico о комментариях. В заявлении после начала войны Израиля с палестинских движением ХАМАС в минувшем октябре она назвала «источником всего этого насилия» «израильский апартеид и оккупацию, а также соучастие Соединенных Штатов в этом угнетении».

США после нападения ХАМАС на Израиль поддержали Тель-Авив. При этом после начала наземной операции армии обороны Израиля в секторе Газа Вашингтон не раз призывал Тель-Авив воздержаться от ее расширения. Тем не менее, в конце апреля США выделили Израилю пакет помощи на общую сумму $26,38 млрд. Байден говорил, что пропалестинские протесты не повлияют на политику Вашингтона в отношении конфликта.

В то же время Axios узнал, что на прошлой неделе США полностью приостановили поставки военной помощи Израилю впервые с начала войны.