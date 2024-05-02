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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В США задержали более 1,5 тыс. человек на пропалестинских протестах

CNN: в США более 1,5 тыс. человек были задержаны на пропалестинских протестах
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

С середины апреля более 1,5 тыс. человек были задержаны на студенческих акциях в поддержку палестинцев в США, посчитал CNN.

30 апреля были задержаны более 400 протестующих, пишет CNN со ссылкой на заявления университетов и правоохранительных органов. По данным полиции, из них около 300 человек задержали в Колумбийском университете и Городском колледже Нью-Йорка, уточнил телеканал.

24 апреля в Университете Южной Калифорнии задержали около 100 протестующих. По информации CNN, в более чем 30 кампусах университетов и как минимум в 23 штатах происходили задержания участников пропалестинких акций.

Требования протестующих в каждом университете различаются, но большинство призывает, чтобы учебные заведения перестали сотрудничать с компаниями, которые связаны с Израилем, передает CNN.

Университет в США начал отстранять студентов из-за пропалестинских акций
Политика

Протесты в США усилились на фоне одобрения поставки помощи Израилю. Волну студенческих демонстраций спровоцировало задержание полицией 108 человек при разгоне палаточного лагеря на территории Колумбийского университета 19 апреля.

Война в секторе Газа продолжается с 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС атаковало приграничные регионы Израиля, одновременно нанося массированные ракетные удары и захватывая заложников. В ответ Израиль объявил ХАМАС войну и начал в секторе Газа наземную операцию.

Теги
протесты США студенты палестино-израильский конфликт
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