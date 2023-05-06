МИД назвал неуважением слова Салливана о соблюдении санкций Узбекистаном

В МИД России считают, что Запад оказывает давление на другие страны из-за санкций. Ведомство заявило, что спецпредставитель ЕС по санкциям приезжал в Узбекистан чтобы проверить, как Ташкент соблюдает ограничения против Москвы

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Страны Запада хотят нанести ущерб экономическому сотрудничеству России с государствами Центральной Азии, в частности, с Узбекистаном, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента и печати российского МИДа. При этом Евросоюз оказывает «неприкрытое давление» на отдельные государства, чтобы они не помогали Москве обходить санкции, считает ведомство.

«В ход идут любые инструменты — от политического шантажа и запугивания экономоператоров до обещаний выделить многомиллионные инвестиции на инфраструктурные проекты. Расцениваем это как вопиющее неуважение к суверенным государствам, их интересам и перспективам развития, грубое пренебрежение нормами дипломатического общения», — заявили в министерстве. МИД предупредил, что это может подорвать внутриполитическую и региональную стабильность и представляет угрозу международной экономической системе.

Так ведомство отреагировало на визит спецпосланника Европейского союза по вопросам санкций Дэвида О’Салливана в Ташкент в конце апреля. Тогда он поблагодарил Узбекистан за обещание не помогать в обходе ограничений против России и предупредил, что если ЕС зафиксирует такую помощь со стороны узбекских компаний, они сами могут попасть под санкции. О’Салливан сообщил, что Брюссель зафиксировал увеличение на 126% экспорта через Узбекистан продукции из санкционного списка ЕС (блок-схемы, микрочипы, оптическое оборудование и др.).

В российском МИДе считают, что О’Салливан приезжал в Узбекистан «для инспектирования их [Брюсселя] экономической политики на предмет следования нелегитимным антироссийским рестрикциям» и дал понять, что контроль над соблюдением мер «будет постоянным».

По мнению ведомства, ЕС хочет не только нарушить торгово-экономические отношения России с партнерами, но и втянуть их «в навязываемое Западом во главе с США мировому сообществу новое блоковое противостояние на основе искусственного противопоставления «демократий» и «автократий». «Убеждены, что подобным подходам, столь привычным для западных стран, которые исторически строили свое благополучие на безудержной эксплуатации ресурсов других государств и регионов, в современном мире не место», — заявили в МИД. Ведомство добавило, что Россия остается ведущим торговым партнером Узбекистана, взаимная торговля растет, «и так называемый параллельный импорт здесь ни при чем». «Мы уверены, что наши двусторонние торгово-экономические отношения продолжат развиваться. Как показывает практика, незаконные санкции лишь стимулируют активность национальных товаропроизводителей и экономоператоров в целом», — заключили в МИДе.

О давлении западных государств на другие страны из-за санкций, которые Россия считает незаконными, говорили и в Кремле.

Руководство Евросоюза и власти США ранее начали уделять особое внимание возможному обходу санкций через ближайших торговых партнеров России. В Брюсселе отмечали, что поток экспорта в такие государства резко вырос одновременно со снижением прямых поставок в Россию. У соседей России «внезапно появилось много новых потребностей», говорил в феврале О’Салливан. По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), такую динамику в торговле обнаружили в первую очередь по отношению к Казахстану, Турции, Армении и Киргизии. С 1 апреля Казахстан собирался начать отслеживать товары во время транзита в режиме реального времени для недопущения обхода санкций, сообщали Financial Times и Eurasianet.