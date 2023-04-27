ЕС поблагодарил Узбекистан за обещание по санкциям против России

Брюссель зафиксировал значительное увеличение экспорта через Узбекистан товаров из санкционного списка и выразил надежду, что этот показатель снизится

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Спецпосланник Европейского союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан прибыл с визитом в Ташкент, провел переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым и выразил благодарность Узбекистану за обещание не помогать в обходе ограничительных мер против России, передает «Газета.uz».

«Мы с уважением относимся к желанию Узбекистана сохранять нейтралитет и тем не менее с большим воодушевлением и благодарностью восприняли уверения в том, что Узбекистан против того, чтобы его территория использовалась для обхода наложенных санкций», — сказал он.

Брюссель, по словам, О’Салливана передал властям Узбекистана список товаров, которые подпадают под санкции ЕС. Речь идет в том числе о блок-схемах, микрочипах и оптическом оборудовании. Европейские власти попросили уделить этому особое внимание, поскольку заметили значительное увеличение экспорта такой продукции через Узбекистан — на 126%.

О’Салливан допустил ограничительные меры против узбекских компаний в случае, если они будут содействовать обходу санкций. В то же время, по его словам, Брюссель отслеживает только те товары, которые произведены в ЕС и запрещены к экспорту в Россию.

«Если продукты из санкционного списка произведены в Узбекистане и поставлены в Россию, с этим нет проблем. Если они экспортированы из третьих стран и опять же реэкспортируются в Россию, с этим также никаких проблем нет», — сказал он.

О’Салливан выразил надежду, что в результате проводимой с Ташкентом работы Брюссель в ближайшее время увидит уменьшение показателей статистики по реэкспорту товаров из списка ЕС.

После начала российской военной операции на Украине США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против России, которые затронули широкий перечень экспорта и импорта. Позже Вашингтон и Брюссель выражали обеспокоенность потенциальной помощью Москве со стороны третьих стран в обход ограничительных мер.

В июле Минфин США включил Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Таджикистан в список государств, которые могут поставлять в Россию подсанкционные товары. При этом американский посол в Ташкенте Дэниэл Розенблюм позже говорил, что правительство Узбекистана «предельно ясно подтвердило», что они хотят соблюдать санкции, передавала «Газетa.uz».

Россия получает сообщения от ряда стран о давлении, которое на них оказывают страны Запада из-за санкций, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — отмечал он.