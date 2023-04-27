ЕС поблагодарил Узбекистан за обещание по санкциям против России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 28 апреля
EUR ЦБ: 90,2 (+0,06) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 28 апреля
USD ЦБ: 81,56 (-0,07) Инвестиции, 16:11
Путин заявил о договоренностях России и Китая «дополнять друг друга» Политика, 23:41
В США несколько вагонов грузового поезда упали в Миссисипи Общество, 23:36
Путин предложил создать структуру по беспилотникам Технологии и медиа, 23:35
Военная операция на Украине. Карта на 27 апреля Политика, 23:30
Дуров отказался выдавать Бразилии сведения во избежание блокировки Технологии и медиа, 23:15
Захарова обвинила США в выдаче виз журналистам после срока полета Политика, 23:02
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 22:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин допустил инвестиции на 1 трлн руб. в производство беспилотников Бизнес, 22:39
Глава NASA напомнил о сроках сведения МКС с орбиты Технологии и медиа, 22:32
Посол США в России назвала странным и средневековым понятие «англосаксы» Политика, 22:31
ЕС поблагодарил Узбекистан за обещание по санкциям против России Политика, 22:14
Блиновской предъявили обвинение в неуплате налогов Общество, 22:11
Посол США заявила о «просчете» России на Украине Политика, 22:09
Американским боксерам запретили участвовать в турнирах под эгидой IBA Спорт, 22:04
Война санкций ,  
0 

ЕС поблагодарил Узбекистан за обещание по санкциям против России

Спецпредставитель ЕС О’Салливан призвал Узбекистан соблюдать санкции против России
Брюссель зафиксировал значительное увеличение экспорта через Узбекистан товаров из санкционного списка и выразил надежду, что этот показатель снизится
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Спецпосланник Европейского союза по вопросам санкций Дэвид О’Салливан прибыл с визитом в Ташкент, провел переговоры с президентом Шавкатом Мирзиёевым и выразил благодарность Узбекистану за обещание не помогать в обходе ограничительных мер против России, передает «Газета.uz».

«Мы с уважением относимся к желанию Узбекистана сохранять нейтралитет и тем не менее с большим воодушевлением и благодарностью восприняли уверения в том, что Узбекистан против того, чтобы его территория использовалась для обхода наложенных санкций», — сказал он.

Брюссель, по словам, О’Салливана передал властям Узбекистана список товаров, которые подпадают под санкции ЕС. Речь идет в том числе о блок-схемах, микрочипах и оптическом оборудовании. Европейские власти попросили уделить этому особое внимание, поскольку заметили значительное увеличение экспорта такой продукции через Узбекистан — на 126%.

О’Салливан допустил ограничительные меры против узбекских компаний в случае, если они будут содействовать обходу санкций. В то же время, по его словам, Брюссель отслеживает только те товары, которые произведены в ЕС и запрещены к экспорту в Россию.

«Если продукты из санкционного списка произведены в Узбекистане и поставлены в Россию, с этим нет проблем. Если они экспортированы из третьих стран и опять же реэкспортируются в Россию, с этим также никаких проблем нет», — сказал он.

О’Салливан выразил надежду, что в результате проводимой с Ташкентом работы Брюссель в ближайшее время увидит уменьшение показателей статистики по реэкспорту товаров из списка ЕС.

После начала российской военной операции на Украине США и ЕС ввели несколько пакетов санкций против России, которые затронули широкий перечень экспорта и импорта. Позже Вашингтон и Брюссель выражали обеспокоенность потенциальной помощью Москве со стороны третьих стран в обход ограничительных мер.

Читайте на РБК Pro
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Откуда берется зависть и как ее победить — 4 способа
Как корейская семья заработала сотни миллионов на одной сделке с Tesla
Что включить в тренировку, чтобы стать умнее и спокойнее, — New Scientist

В июле Минфин США включил Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Таджикистан в список государств, которые могут поставлять в Россию подсанкционные товары. При этом американский посол в Ташкенте Дэниэл Розенблюм позже говорил, что правительство Узбекистана «предельно ясно подтвердило», что они хотят соблюдать санкции, передавала «Газетa.uz».

Россия получает сообщения от ряда стран о давлении, которое на них оказывают страны Запада из-за санкций, сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Мы продолжаем с нашими партнерами тесные контакты, чтобы минимизировать риски», — отмечал он.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Узбекистан Евросоюз санкции против России Военная операция на Украине
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter