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Медведев увидел в словах Дуды о границе провозглашение раздела Украины

Польша под прикрытием «лживых мантр про общее счастье» с Украиной намерена вернуть земли и отомстить за разделы страны, считает зампред Совбеза. Польский президент накануне заявил, что границы с Украиной больше не будет *
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РБК)

Польша провозгласила курс на раздел Украины, «мнимое братство» с ней повлечет утрату украинской государственности, считает зампред Совбеза безопасности России Дмитрий Медведев.

«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», — написал политик в Telegram.

По словам Медведева, Западная Украина станет для «алчущей возврата земель Польши желанным приобретением».

«На что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза. Впрочем, не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины», — написал Медведев.

Дуда заявил, что границы между Польшей и Украиной «больше не будет»
Политика
Фото:Radek Pierruszka / EPA / ТАСС

По его мнению, Польша намерена вернуть исторические земли, прикрываясь антироссийскими выпадами и «лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной», и отомстить за разделы страны. По словам Медведева, братство с Польшей грозит Украине утратой государственности. При этом он задался вопросом: «А может, они того и хотят?»

Ранее Дуда, выступая по случаю Дня польской диаспоры, заявил, что границы между Польшей и Украиной больше не будет и народы «будут жить вместе на этой земле». Он также упомянул поддержку Варшавы в противостоянии с Россией.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, назвал «очевидным фактом» то, что для территориальной целостности Украины со стороны Польши может исходить угроза.

Польша передала Украине более 200 танков Т-72 и беспилотники
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне отметил, что отдельные польские политики «точат шашки и сабли» и видят Западную Украину в составе Польши. «То есть уже в голове расчленение Украины», — заявил Лукашенко. По его мнению, Киев в одиночку этому противостоять не сможет, поэтому он не исключил, что «нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины».

В конце апреля глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Варшава вместе с Вашингтоном разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Первым этапом он назвал ввод польских военных в Западную Украину под предлогом защиты от «российской агрессии», рассказал он. В пресс-службе СВР позднее указали, что заявления главы ведомства основаны на разведывательной информации.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал утверждение российской разведки ложью и заявил, что его целью является «укрепление недоверия между Украиной и Польшей».


 

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Медведев Польша Анджей Дуда Украина

Дмитрий Медведев

политик, замглавы Совбеза России

13 сентября 1965 года
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