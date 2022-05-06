Медведев увидел в словах Дуды о границе провозглашение раздела Украины

Польша под прикрытием «лживых мантр про общее счастье» с Украиной намерена вернуть земли и отомстить за разделы страны, считает зампред Совбеза. Польский президент накануне заявил, что границы с Украиной больше не будет *

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РБК)

Польша провозгласила курс на раздел Украины, «мнимое братство» с ней повлечет утрату украинской государственности, считает зампред Совбеза безопасности России Дмитрий Медведев.

«Польский президент Анджей Дуда официально признал территориальные претензии к Украине. Маски сброшены», — написал политик в Telegram.

По словам Медведева, Западная Украина станет для «алчущей возврата земель Польши желанным приобретением».

«На что только не поведется безропотный украинский сосед ради иллюзорной мечты о счастливой жизни под зонтиком Евросоюза. Впрочем, не стоит обольщаться и предаваться напрасным грезам. Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины», — написал Медведев.

По его мнению, Польша намерена вернуть исторические земли, прикрываясь антироссийскими выпадами и «лживыми мантрами про общее счастье с «безграничной» Украиной», и отомстить за разделы страны. По словам Медведева, братство с Польшей грозит Украине утратой государственности. При этом он задался вопросом: «А может, они того и хотят?»

Ранее Дуда, выступая по случаю Дня польской диаспоры, заявил, что границы между Польшей и Украиной больше не будет и народы «будут жить вместе на этой земле». Он также упомянул поддержку Варшавы в противостоянии с Россией.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, назвал «очевидным фактом» то, что для территориальной целостности Украины со стороны Польши может исходить угроза.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне отметил, что отдельные польские политики «точат шашки и сабли» и видят Западную Украину в составе Польши. «То есть уже в голове расчленение Украины», — заявил Лукашенко. По его мнению, Киев в одиночку этому противостоять не сможет, поэтому он не исключил, что «нам, трем славянским народам, в том числе украинцам, придется защищать целостность Украины».

В конце апреля глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Варшава вместе с Вашингтоном разрабатывают план по установлению контроля Польши над ее «историческими владениями» на Украине. Первым этапом он назвал ввод польских военных в Западную Украину под предлогом защиты от «российской агрессии», рассказал он. В пресс-службе СВР позднее указали, что заявления главы ведомства основаны на разведывательной информации.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин назвал утверждение российской разведки ложью и заявил, что его целью является «укрепление недоверия между Украиной и Польшей».



