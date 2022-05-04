Изменится ли позиция Израиля по Украине после скандала из-за слов Лаврова

Отношения России и Израиля обострились после слов Сергея Лаврова о возможном еврейском происхождении Гитлера. Как дипломатический скандал скажется на позиции Тель-Авива по Украине — в материале РБК

Фото: Ammar Awad / Reuters

Почему Израиль назвал высказывания Лаврова недопустимыми

Россия и Израиль продолжают обмен взаимными обвинениями, начатый после высказываний главы МИД России Сергея Лаврова на тему антисемитизма и ситуации на Украине. В среду, 4 мая, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «России 24» заявила, что Израиль игнорировал ситуацию с распространением неонацизма на Украине, в то время как Москва привлекала его внимание к этой проблеме. «Можно сколько угодно цепляться к словам и фразам. Но почему же с таким же рвением не прицепиться было к нацистской литературе, которая циркулирует, распространяется среди националистических батальонов? Почему не прицепиться к символике «Азова»?» — сказала Захарова.

Ранее Лавров дал интервью основанной экс-премьером Италии Сильвио Берлускони телекомпании Mediaset, в котором прокомментировал еврейское происхождение президента Украины Владимира Зеленского в контексте российской спецоперации. «Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей? Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи», — сказал российский министр в опубликованном 1 мая интервью.

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На следующий день глава МИД Израиля Яир Лапид отреагировал на слова Лаврова, назвав их возмутительными. По его оценке, высказывания российского официального лица «являются ужасной исторической ошибкой». «Евреи не убивали себя во время холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — продолжил Лапид. Российский посол в Израиле Анатолий Викторов был вызван в МИД страны для разъяснительной беседы.

Высказался и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, назвавший слова Лаврова «непростительными». «Его слова не соответствуют действительности, а их посыл ошибочен. Цель такой лжи состоит в том, чтобы обвинить самих евреев в самых ужасных преступлениях в истории, которые были совершены против них, и тем самым снять с врагов Израиля ответственность», — говорится в его заявлении, распространенном в понедельник. Израильский премьер подчеркнул, что «использование холокоста еврейского народа в качестве политического инструмента должно быть немедленно прекращено».

3 мая МИД России в своем Telegram-канале опубликовал ответ на заявление Лапида, назвав их «антиисторическими» и «во многом объясняющими курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве». В тот же день главный раввин России Берл Лазар назвал слова Лаврова «шокирующими» и заявил, что министр должен принести извинения. «Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — сказал он.

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Будет ли Израиль продолжать попытки посредничества

После начала российской спецоперации на Украине Израиль старался сохранить нейтралитет, отказавшись вводить санкции в отношении России. Премьер Беннет посетил Москву с кратким рабочим визитом 5 марта для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран также неоднократно говорили по телефону. Еще 27 апреля Кремль сообщал, что Израиль предложил свои посреднические услуги для урегулирования конфликта на Украине. О посредничестве просил Беннета и украинский президент Владимир Зеленский. Украинские власти заявляли, что Израиль мог бы стать одной из стран — гарантов безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения между Москвой и Киевом.

«Отношения России и Израиля были и ранее теплы настолько, насколько две стороны могли себе позволить, и могут охладиться только до того уровня, который две стороны могут себе позволить, учитывая, что ни Израиль, ни Россия вроде как пока не предполагают воевать друг с другом, в Сирии, по крайней мере, дальнейшей эскалации пока не ожидается. Но на дипломатическом уровне ситуация выглядит не очень благопристойно. Это вряд ли будет способствовать взаимопониманию», — сказал РБК профессор Ариэльского университета в Самарии Зеэв Ханин.

Эскалация дипломатических отношений явилась достаточно неожиданным развитием событий, предыдущие конфликтные ситуации в двусторонних отношениях носили объективный характер — были конкретные события, на которые была реакция, но в этот раз скандал случился из-за высказывания, а не из-за действия; в последние 15–20 лет подобного не случалось, обратил внимание в беседе с РБК ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. По его мнению, прогнозировать развитие отношений в нынешних условиях довольно сложно, однако предыдущий опыт показывает, что и в случае задержания в 2019 году в России израильской гражданки Наамы Иссахар, и в случае катастрофы с Ил-20 в Сирии, в которой российская сторона обвиняла израильскую, выходы были найдены, разногласия преодолены, принципиально отношения не пострадали. Поэтому Марьясис полагает, что попытки Израиля сыграть роль посредника не прекратятся.

В свою очередь Ханин убежден, что посреднические усилия Израиля исчерпали себя еще несколько недель тому назад: «Мы не знаем, о чем именно говорили Беннет и [Зеэв] Элькин в Москве и что именно говорили израильские представители в Киеве, но похоже на то, что никакие предложения, которые устроили бы украинскую сторону, не устроили российскую сторону. И наоборот, не факт, что у российской стороны были какие-то новые предложения. На сегодняшний день если какие-то разговоры и идут, то они могут идти уже по несколько иному поводу и уже не по одному каналу. В конечном итоге надо полагать, что Израиль свою миссию на этом этапе выполнил».