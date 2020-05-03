Собянин назвал условия ослабления режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей самоизоляции в Москве может быть ослаблен, когда у системы здравоохранения будет запас прочности для оказания качественной медпомощи больным COVID-19. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, при нынешних нагрузках у медицинской системы есть запас прочности, но пока что больницы еще заполняются новыми пациентами, их общее число растет.

«Пока система заполняется, испытывает все большие нагрузки каждый день, допускать никакие послабления нельзя. Но если мы увидим в середине мая, через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с ковидом, тогда можно думать о послаблениях», — заявил Собянин.

По данным мэра, коронавирусом в Москве заразились около 2% жителей. Эта цифра была получена на основе скрининговых исследований различных групп населения.