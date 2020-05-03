Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 72,73 (-0,96) Quote, 01 мая, 00:03
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 79,12 (-0,93) Quote, 01 мая, 00:03
Академик РАН назвал способы избежать заражения COVID-19 через продукты Общество, 02:55 Западные спецслужбы обвинили КНР в уничтожении данных о вспышке COVID-19 Политика, 02:50 Конгресс США отказался пройти быстрое тестирование на коронавирус Общество, 02:29 Власти Петербурга проверят ролики о вечеринке на Крестовском острове Общество, 02:05 Собянин назвал условия ослабления режима самоизоляции в Москве Общество, 01:41 Трамп обрадовался появлению Ким Чен Ына на публике Политика, 01:28 Заразившийся COVID-19 врач выпал из окна больницы в Воронежской области Общество, 01:03 Пожар уничтожил склад с медицинскими масками под Парижем Общество, 00:42 Власти Петербурга объяснили очереди из машин скорой помощи у стационаров Общество, 00:12 Роулинг пожертвовала £1 млн в годовщину битвы за Хогвартс Общество, 00:10 Актер «Игры Престолов» установил мировой рекорд в становой тяге Спорт, 00:06 Чехия планирует с июля открыть границы с четырьмя соседними странами Общество, 02 мая, 23:53 В общественный транспорт Подмосковья прекратят пускать без маски Общество, 02 мая, 23:35 Борис Джонсон назвал сына в честь вылечивших его от коронавируса врачей Общество, 02 мая, 23:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин назвал условия ослабления режима самоизоляции в Москве

Режим всеобщей самоизоляции в Москве может быть ослаблен, когда у системы здравоохранения будет запас прочности для оказания качественной медпомощи больным COVID-19. Об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, при нынешних нагрузках у медицинской системы есть запас прочности, но пока что больницы еще заполняются новыми пациентами, их общее число растет.

«Пока система заполняется, испытывает все большие нагрузки каждый день, допускать никакие послабления нельзя. Но если мы увидим в середине мая, через две недели, что нагрузка спадает, и у нас появляется запас прочности, чтобы людям оказывать качественную медицинскую помощь по борьбе с ковидом, тогда можно думать о послаблениях», — заявил Собянин.

Собянин назвал число заболевших COVID-19 медиков в Москве
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

По данным мэра, коронавирусом в Москве заразились около 2% жителей. Эта цифра была получена на основе скрининговых исследований различных групп населения.

Собянин подчеркнул, что это наименьший показатель среди городов мира, столкнувшихся с эпидемией COVID-19. Заболевание удалось сдержать благодаря введенным карантинным мерам и дисциплинированности москвичей.

Общее число инфицированных в Москве ко 2 мая достигло 62,6 тыс. человек. Это половина всех заболевших в стране. За сутки было подтверждено 5,3 тыс. новых случаев. С начала эпидемии от вызванных коронавирусом осложнений в столице умерли 729 человек.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, Сергей Собянин, Москва
Материалы по теме
Собянин заявил о европейском сценарии развития эпидемии в России
Общество
Собянин допустил ужесточение контроля за выдачей спецпропусков
Общество
Собянин назвал долю инфицированных коронавирусом в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter