Кремль оценил планы регионов смягчить введенные из-за вируса ограничения

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Решение о смягчении введенных из-за COVID-19 ограничительных мер в российских регионах является прерогативой главы региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, считает ли Кремль, что ситуация в регионах позволяет начать возвращаться к жизни, Песков ответил, что ситуация везде разная.

«Сейчас называть конкретно регионы, где она хуже и где она лучше, я бы не стал. Во-первых, потому что ситуация подвижная», — добавил он.

C 6 мая ослабили карантинные меры власти Псковской области. В регионе разрешили возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом с улицы, стоматологий, бюро по трудоустройству, охранных организаций, похоронных бюро.

Согласно последним данным, в Псковской области зафиксировано 226 случаев коронавируса, 35 пациентов выздоровели, восемь человек умерли.