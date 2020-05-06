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Кремль оценил планы регионов смягчить введенные из-за вируса ограничения

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Решение о смягчении введенных из-за COVID-19 ограничительных мер в российских регионах является прерогативой главы региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

На вопрос журналистов, считает ли Кремль, что ситуация в регионах позволяет начать возвращаться к жизни, Песков ответил, что ситуация везде разная.

«Сейчас называть конкретно регионы, где она хуже и где она лучше, я бы не стал. Во-первых, потому что ситуация подвижная», — добавил он.

C 6 мая ослабили карантинные меры власти Псковской области. В регионе разрешили возобновить работу непродовольственных магазинов с отдельным входом с улицы, стоматологий, бюро по трудоустройству, охранных организаций, похоронных бюро.

Согласно последним данным, в Псковской области зафиксировано 226 случаев коронавируса, 35 пациентов выздоровели, восемь человек умерли.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Еще раньше, в конце апреля, о скором ослаблении карантинных мер объявили власти Калининградской области. Там также разрешили открыть непродовольственные магазины с отдельными входами. Торговые центры, парикмахерские и салоны красоты в регионе откроются не ранее 12 мая.

Дополнительными полномочиями по определению необходимого объема карантинных мер на своей территории с учетом эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин наделил глав субъектов в апреле.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Псковская область, Кремль, ограничения
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