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Хаменеи привел иранские войска в состояние повышенной готовности

Reuters: Хаменеи привел иранские войска в состояние повышенной готовности
Хаменеи привел иранские силы в состояние повышенной готовности, также Иран предупредил соседние страны о последствиях поддержки возможной атаки США, пишет Reuters. Тегеран готов к непрямым переговорам с Вашингтоном через Оман
Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA / Global Look Press
Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA / Global Look Press

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи привел вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности на фоне опасений атаки США, заявил высокопоставленный иранский чиновник Reuters.

Иран разослал также уведомления соседним Ираку, Кувейту, Катару, ОАЭ, Турции и Бахрейну, что любая поддержка атаки США, включая разрешение использовать свое воздушное пространство или территорию американским силам, будет рассматриваться как враждебный акт по отношению к Тегерану, что будет иметь «серьезные последствия», рассказал собеседник агентства.

Правительства Ирака, Кувейта, Бахрейна, Катара и ОАЭ не ответили на запрос Reuters о комментариях. МИД Турции заявил, что не получал подобного уведомления, но допустил, что оно могло поступить по другим каналам.

В то же время Иран, несмотря на отказ в прямом диалоге с США, готов вести непрямые переговоры, заявил глава МИД страны Аббас Аракчи, передает Mehr. «Мы готовы, исходя из логики укрепления доверия в обмен на отмену жестких санкций против Ирана, возобновить переговоры по нашей ядерной программе и снятию санкций», — сказал он, добавив, что Иран «столь же тверд и решителен в защите своих национальных интересов и суверенитета».

Высокопоставленный иранский чиновник уточнил Reuters, что непрямые переговоры с США Иран может вести через Оман. «Непрямые переговоры дают шанс оценить серьезность намерений Вашингтона в отношении политического урегулирования с Ираном», — пояснил он.

Хотя этот путь может быть «каменистым», такие переговоры могут начаться в ближайшее время, если США поддержат их, добавил чиновник.

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Против прямого диалога с США выступает Хаменеи. В то же время президент Ирана Махмуд Пезешкиан заявлял, что Тегеран хочет «разговора на равных», без угроз. В Иране аятолла стоит выше президента.

Другой высокопоставленный чиновник заявил Reuters, что Иран пытается заручиться поддержкой России, но скептически настроен в отношении ее приверженности, поскольку это «зависит от динамики» между Москвой и Вашингтоном. Bloomberg писал, что президент США Дональд Трамп в февральском разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным попросил Москву стать посредником в переговорах с Ираном по поводу ядерной сделки и та согласилась.

В начале марта Трамп передал иранским властям письмо с призывом перейти к переговорам о ядерной сделке, в котором, по данным Axios, поставил срок два месяца. В случае отказа от диалога и сворачивании ядерной программы президент США пригрозил Ирану пошлинами и бомбардировками, «которых они прежде не видели».

Daily Mail 2 апреля писала, что США и Израиль могут нанести удары по Ирану через несколько недель. Источники, близкие к администрации Трампа, заявили Express, что в случае отказа от переговоров Иран «исчезнет к сентябрю».

Хаменеи назвал предложение о переговорах обманом и предупредил о «сокрушительном ответе» в случае «провокаций» со стороны США и Израиля. Tehran Times в конце марта сообщила о готовности Ирана к запуску ракет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Иран боевая готовность Али Хаменеи США ядерная сделка
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