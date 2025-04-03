В США предупредили, что без ядерной сделки Иран «исчезнет к сентябрю»
Если Иран не согласится на ядерную сделку и не начнет сворачивать свою ядерную программу, то страна «исчезнет к сентябрю», заявили британской Express источники, близкие к администрации президента США Дональда Трампа.
Сам американский президент не раз грозил военными действиями против Ирана в случае отказа от сделки. В конце марта он заявил о возможных вторичных пошлинах и бомбардировках, «которых они прежде не видели». Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи после этого предупредил о «сокрушительном ответе» в случае «провокаций» со стороны США и Израиля.
В Израиле, как пишет Express, появилось чувство «возрожденной уверенности» в том числе в связи с тем, что администрация Трампа в отличие от предыдущей дала понять, что для Тель-Авива больше нет «красных линий» в отношении действий для «сдерживания иранских амбиций».
«Это были основные препятствия при рассмотрении возможности проведения крупной воздушной операции против Ирана», — сказал источник газеты в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Он добавил, что «Израиль больше не может мириться с активными террористическими угрозами», предположив, что одним из факторов в принятии решения является возможное восстановление Ираном маршрутов снабжения палестинской группировки ХАМАС и ливанской «Хезболлы».
Один из ведущих представителей правого крыла кнессета (израильский парламент) заявил изданию, что «военный вариант [в ситуации с Ираном] определенно реален — он обсуждается, и время принятия решения приближается». При этом, подчеркивает он, у Израиля есть желание дать Трампу время на попытку заключить ядерную сделку.
По данным Axios, в начале марта президент США передал властям Ирана письмо, в котором дал Тегерану два месяца на подписание нового ядерного соглашения, пригрозив в обратном случае военными действиями. В последние дни Пентагон перебросил несколько бомбардировщиков B-2 на военную базу Диего-Гарсия в Индийском океане. Источник подтвердил изданию, что этот маневр «не оторван» от двухмесячного срока, установленного Трампом.
В то же время Иран отказался от проведения прямых переговоров с США, но оставил возможность непрямых контактов.
2 апреля Daily Mail написала, что США и Израиль могут нанести авиаудары по Ирану через несколько недель.
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