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Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с США

Президент Ирана после угроз Трампа заявил о готовности к равноправному диалогу
Пезешкиан заявил о готовности Ирана к «диалогу на равных» с США, но не уточнил, возможны ли прямые контакты. Трамп пригрозил республике бомбардировками и пошлинами при отказе заключить новое ядерное соглашение
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Icana / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Тегеран готов вести равноправный диалог с Вашингтоном, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления перед членами правительства.

«Исламская Республика Иран хочет диалога на равных, — сказал он (цитата по Al Arabia). — Если вы хотите переговоров, то какой смысл угрожать?»

По словам Пезешкиана, «сегодня Америка унижает не только Иран, но и весь мир». Вместе с тем он не уточнил, будет ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.

В начале марта президент США Дональд Трамп передал властям Ирана письмо, в котором потребовал в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение, писал Axios. Позднее он заявил, что с Тегеранам «произойдут очень плохие вещи» в случае отсутствия договоренности с Вашингтоном по этому вопросу. Республиканец пригрозил Исламской Республике бомбардировками и вторичными пошлинами.

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Виды Тегерана, Иран
Одновременно Пентагон перебросил несколько бомбардировщиков B-2 на военную базу США в Индийском океане. По данным источника Axios, это связано с установленным Трампом сроком подписания соглашения с Ираном. 2 апреля Daily Mail сообщила, что через несколько недель США и Израиль могут нанести удар по Исламской Республике. При этом источники британской Express, близкие к команде Трампа, заявили, что если Тегеран не согласится на сделку, то страна «исчезнет к сентябрю».

В 2015 году Иран заключил соглашение с США, Францией, Китаем, Россией, Великобританией и Германией о регулировании своей ядерной деятельности в обмен на ослабление санкций. Сделка получила название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Во время первого президентского срока Трамп вышел из соглашения и восстановил ограничения. В ответ Тегеран отказался от своих обязательств и ускорил реализацию ядерной программы. Власти республики отвергают обвинения Запада в стремлении получить ядерное оружие и называют мирными цели деятельности в этой области.

Ранее советник верховного лидера Ирана Али Лариджани заявил, что, хотя республика не стремится к созданию ядерного оружия, у нее «не будет иного выбора» в случае нападения.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Иран США Дональд Трамп Масуд Пезешкиан ядерное оружие переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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