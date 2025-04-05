Президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с США
Тегеран готов вести равноправный диалог с Вашингтоном, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе своего выступления перед членами правительства.
«Исламская Республика Иран хочет диалога на равных, — сказал он (цитата по Al Arabia). — Если вы хотите переговоров, то какой смысл угрожать?»
По словам Пезешкиана, «сегодня Америка унижает не только Иран, но и весь мир». Вместе с тем он не уточнил, будет ли Тегеран участвовать в прямых переговорах с Вашингтоном.
В начале марта президент США Дональд Трамп передал властям Ирана письмо, в котором потребовал в течение двух месяцев подписать новое ядерное соглашение, писал Axios. Позднее он заявил, что с Тегеранам «произойдут очень плохие вещи» в случае отсутствия договоренности с Вашингтоном по этому вопросу. Республиканец пригрозил Исламской Республике бомбардировками и вторичными пошлинами.
сообщила, что через несколько недель США и Израиль могут нанести удар по Исламской Республике. При этом источники британской Express, близкие к команде Трампа, заявили, что если Тегеран не согласится на сделку, то страна «исчезнет к сентябрю».
В 2015 году Иран заключил соглашение с США, Францией, Китаем, Россией, Великобританией и Германией о регулировании своей ядерной деятельности в обмен на ослабление санкций. Сделка получила название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Во время первого президентского срока Трамп вышел из соглашения и восстановил ограничения. В ответ Тегеран отказался от своих обязательств и ускорил реализацию ядерной программы. Власти республики отвергают обвинения Запада в стремлении получить ядерное оружие и называют мирными цели деятельности в этой области.
Ранее советник верховного лидера Ирана Али Лариджани заявил, что, хотя республика не стремится к созданию ядерного оружия, у нее «не будет иного выбора» в случае нападения.
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