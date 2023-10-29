Кадыров подтвердил переход в «Ахмат» экс-бойцов ЧВК «Вагнер»

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Свыше 170 бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» перешли в подразделения «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят на службу в состав элитного спецназа «Ахмат». В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов», — написал Кадыров в телеграм-канале.

По словам главы Чечни, «вагнеровцы» переходили в «Ахмат» и раньше, однако сейчас речь идет «о массовом пополнении личного состава».

Кадыров выразил уверенность, что и другие бывшие бойцы ЧВК присоединятся к подразделению. «Будем единой дружной семьей сражаться с врагами России на территории СВО и всеобщими усилиями защитим нашу родину», — добавил он.

Накануне, 28 октября, командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил, что экс-бойцы ЧВК перешли «в разные отряды» и отправляются в зону военной операции.

После мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина в июне 2023 года президент России Владимир Путин предложил «вагнеровцам» три пути — продолжить службу, подписав контракт с Минобороны или другим ведомством, «уйти в Белоруссию» или завершить службу.