Кадыров подтвердил переход в «Ахмат» экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
Свыше 170 бывших сотрудников ЧВК «Вагнер» перешли в подразделения «Ахмат», сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» переходят на службу в состав элитного спецназа «Ахмат». В очередной группе, изъявившей желание продолжить службу в рядах нашего подразделения, более 170 воинов», — написал Кадыров в телеграм-канале.
По словам главы Чечни, «вагнеровцы» переходили в «Ахмат» и раньше, однако сейчас речь идет «о массовом пополнении личного состава».
Кадыров выразил уверенность, что и другие бывшие бойцы ЧВК присоединятся к подразделению. «Будем единой дружной семьей сражаться с врагами России на территории СВО и всеобщими усилиями защитим нашу родину», — добавил он.
Накануне, 28 октября, командир «Ахмата» Апты Алаудинов сообщил, что экс-бойцы ЧВК перешли «в разные отряды» и отправляются в зону военной операции.
После мятежа основателя ЧВК Евгения Пригожина в июне 2023 года президент России Владимир Путин предложил «вагнеровцам» три пути — продолжить службу, подписав контракт с Минобороны или другим ведомством, «уйти в Белоруссию» или завершить службу.
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