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Политика ,  
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На севере Израиля объявили тревогу из-за ракетных ударов из Ливана

Города на севере Израиля подверглись ракетным атакам с территории Ливана
Десятки ракет были выпущены с территории Ливана по Израилю спустя несколько суток после того, как израильские силовики задержали палестинцев после столкновений на Храмовой горе. Нетаньяху созывает Совбез

На севере Израиля объявили тревогу из-за ракетных ударов из Ливана
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В нескольких городах в западной Галилее (область расположена на севере Израиля, граничит в Ливаном) объявили воздушную тревогу после того, как десятки ракет были выпущены с территории Ливана, передает Ynet со ссылкой на заявление армии Израиля. Тревога звучала, в частности, в северном городе Шломи.

Ynet отмечает, что тревогу объявили в 14:30 (мск), после чего системы ПВО перехватили несколько ракет. Недалеко от города Маалот-Таршиха мужчина получил осколочные ранения.

Как пишет The Times of Israel, ответственность за залпы пока на себя никто не взял, но он произошли после обещания «Хезболлы» ответить на столкновения полиции с палестинцами в мечети Аль-Акса на Храмовой горе.

Офис премьер-министра Биньямин Нетаньяху сообщил, что премьер уже проинформирован об инциденте и вскоре проведет оценку ситуации с военными и руководителями службы безопасности на заседании Совбеза.

Ситуация в регионе обострилась после столкновений на Храмовой горе во время священного для мусульман месяца Рамадан, а также еврейских и христианских праздников. В ЦАХАЛ сообщали, что в ночь на 5 апреля десятки молодых людей в масках забаррикадировались в мечети Аль-Акса и призывали к беспорядкам. При этом когда силовики входили в мечеть, их «забросали камнями и фейерверками», двое полицейских пострадали.

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Палестинское агентство WAFA сообщало, что израильские силовики ворвались в мечеть, применив светошумовые гранаты и слезоточивый газ, а также резиновые пули и дубинки. Вслед за столкновениями на Храмовой горе вспыхнули беспорядки в других районах Восточного Иерусалима и на Западном берегу реки Иордан. Как уточнял телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на корреспондента на месте событий, в ходе столкновений силовики задержали более 400 человек, около сотни пострадали.

После этого из сектора Газа были выпущены ракеты по израильской территории. В ответ Израиль нанес удары по Газе.

В марте власти Израиля и Палестины согласились «приступить к прекращению односторонних действий на период от трех до шести месяцев». Для предотвращения эскалации в преддверии Рамадана должна была быть создана специальная комиссия, сообщил тогда высокопоставленный израильский чиновник

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Хезболла Израиль ракетные удары Воздушная тревога Ливан
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