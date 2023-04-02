Армия Израиля сообщила о перехвате неизвестного летательного аппарата

Армия Израиля: перехвачен неизвестный аппарат, который мог лететь из Сирии

Израильские военные вечером 2 апреля перехватили неизвестный аппарат, который, возможно, летел со стороны Сирии. Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля.

«Некоторое время назад вертолеты и истребители ЦАХАЛ подняли для следования за неопознанным летательным аппаратом, который, предположительно, вторгся на территорию Израиля со стороны Сирии», — сказано в сообщении.

ВВС сопроводили объект и сбили его на открытой местности, опасности для окружающих не было, уточняется в сообщении.

Аппарат перехватили после того, как в ночь на 2 апреля израильские истребители нанесли удар по провинции Холмс в центральной части Сирии. Удар нанесли два тактических истребителя F-15 ВВС Израиля из акватории Средиземного моря через северную часть Ливана, говорил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. В результате ранения получили четверо сирийских военных, говорил он. Сирийское агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщало о пяти пострадавших.

Удар нанесли «со стороны к северо-востоку от Бейрута», говорил собеседник агентства. Сирийские средства противовоздушной обороны сбили некоторые ракеты, уточнял он.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, удары были нацелены на военные объекты в этой местности, в частности военный аэропорт Дабаа. Организация отмечает, что это девятая атака со стороны Израиля с начала года.

В последние месяцы Израиль наносит удары по аэропортам и авиабазам Сирии. Израильские военные совершают вылеты для противодействия группировкам, которые поддерживает Иран, и которые пытаются закрепиться в Сирии, писала The Times of Israel.