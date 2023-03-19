Израиль пообещал Палестине не строить форпосты в течение полугода

Стороны на встрече в Египте подтвердили готовность прекратить односторонние действия на срок от трех до шести месяцев

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Израиль и Палестина готовы прекратить односторонние действия на срок от трех до шести месяцев, пишет The Times of Israel.

В частности, израильская сторона обязалась остановить обсуждение строительства новых поселений на четыре месяца и одобрение сооружения форпостов на полгода. Об этом говорится в совместном заявлении Израиля, Палестины, Египта, Иордании и США после встречи израильской и палестинской делегаций в Шарм-эш-Шейхе.

Стороны договорились работать над деэскалацией и «предотвращением дальнейшего насилия» и привержены «укреплению безопасности, стабильности и мира как для израильтян, так и для палестинцев».

В прошлом месяце после встречи в иорданском городе Акаба Израиль уже обещал приостановить обсуждение любых проектов поселений на Западном берегу на четыре месяца и одобрение строительства любых форпостов на шесть месяцев, однако тогда премьер-министр Биньямин Нетаньяху поспешил опровергнуть замораживание проектов в «Иудее и Самарии».

Советник по национальной безопасности Цахи Анегби также заявил, что политика Израиля не изменилась. По его словам, в ближайшие месяцы власти разрешат строительство девяти форпостов и 9,5 тыс. жилых домов на Западном берегу. О замораживании строительства, об изменении статуса-кво вокруг Храмовой горы в Иерусалиме и ограничении деятельности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) речи не идет, утверждал он.

В ходе встречи в Иордании Израиль и Палестина также согласились «немедленно приступить к прекращению односторонних действий на период от трех до шести месяцев». Для предотвращения эскалации в преддверии Рамадана будет создана специальная комиссия, сообщил тогда высокопоставленный израильский чиновник. После Иордании встречу провели в Египте.