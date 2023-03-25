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Путин заявил, что у России есть ответ на поставки снарядов с ураном Киеву

Путин: у России есть, чем ответить на использование Киевом боеприпасов с обедненным ураном
Путин рассказал, что Россия располагает боеприпасами с обедненным ураном, но не применяет их «пока». Президент также предупредил об угрозе снарядов для жителей территорий, где их будут применять, из-за «радиационной пыли»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Россия располагает своими снарядами с обедненным ураном и может ответить на использование Украиной таких боеприпасов, если она получит их от Великобритании, заявил президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

«У России, конечно, есть, чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч таких снарядов, мы их пока не применяем», — сказал Путин.

Он добавил, что такие боеприпасы представляют опасность из-за «радиационной пыли». По словам главы государства, исследования показали, что после использования таких снарядов в Ираке и бывшей Югославии «кратно выросли» случаи онкологических заболеваний. В случае применения на Украине боеприпасов с ураном будут загрязняться посевные площади.

Путин добавил в контексте этого вопроса, что в Белоруссии могут разместить российское тактическое ядерное оружие. По словам президента, его белорусский коллега Александр Лукашенко давно ставит этот вопрос, и договоренность сделать это существует.

О планах поставить Украине наряду с танками Challenger 2 бронебойные снаряды с обедненным ураном Минобороны Великобритании заявило 21 марта. Ведомство подчеркнуло, что такие боеприпасы используются Британией многие годы и не имеют «никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу».

США также назвали данные снаряды «обычными» и сообщили, что не планируют подобных поставок Украине. В Вашингтоне подчеркнули, что согласно исследованиям, обедненный уран не несет радиационной угрозы, оружие с ним не относится к ядерному.

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уран Владимир Путин Украина

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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