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Политика ,  
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Клишас ответил на призывы вернуть смертную казнь

Клишас: возвращение смертной казни в России не поможет исправить международную обстановку
Депутат Олег Морозов предположил, что КС может изменить позицию о снятии моратория на смертную казнь с учетом «деградации международной правовой системы». Андрей Клишас заявил на это, что позицию суда «определяют другие люди»
Андрей Клишас
Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Возвращение смертной казни в России вряд ли поможет исправить международную обстановку, напиcал в своем Telegram председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Так он прокомментировал слова депутата Госдумы от «Единой России» Олега Морозова, который допустил, что Конституционный суд может изменить свою позицию по отмене моратория на смертную казнь с учетом «международной ситуации, деградации международной правовой системы».

«Хорошо, что позицию Конституционного Суда (да, коллеги, именно так, оба слова с большой буквы, посмотрите в Конституции) определяют другие люди. Не думаю, что если мы начнем казнить наших граждан (избирателей), то это поможет исправить международную обстановку», — ответил на это Клишас. Сенатор предложил сторонникам высшей меры наказания «подумать над аргументацией».

Смертная казнь в России не применяется с конца 1990-х. Запрет на нее Конституционный суд подтверждал своими постановлениями в 1999-м и 2009 году.

Тема отмены моратория стала активно обсуждаться после того, как Россия вышла из Совета Европы на фоне начала военных действий на Украине и объявила о решении перестать быть стороной Европейской конвенции по правам человека. Одним из первых ее поднял зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В течение 2022 года он не раз возвращался к вопросу: например, в октябре Медведев заявил, что мораторий может быть снят «в случае необходимости», а позже допустил, что сделать это можно, не меняя Конституцию, если изменится позиция Конституционного суда.

6 апреля лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов направил письмо председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Зорькин летом прошлого года говорил, что возврат высшей меры наказания невозможен ни парламентским законом, ни референдумом, ни поправкой к Конституции; для снятия моратория понадобится принятие нового Основного закона. Президент Владимир Путин в этом вопросе ссылался на позицию главы КС. В Кремле заявили, что возвращение смертной казни не обсуждается.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
смертная казнь Андрей Клишас Конституционный суд мораторий
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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