Зорькин исключил возврат смертной казни при действующей Конституции

Глава КС считает, что отказ от моратория на смертную казнь «стал бы очень плохим сигналом обществу». При действующей Конституции и правовом режиме отменить мораторий нельзя, для этого понадобилась бы новая Конституция, пояснил он

Валерий Зорькин (Фото: kremlin.ru)

Для снятия в России моратория на смертную казнь понадобится принятие новой Конституции, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на лекции в рамках Петербургского международного юридического форума.

«Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в двух соседних республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно», — сказал Зорькин.

По его словам, отказ от моратория на смертную казнь, «к чему уже призывают некоторые политики», сейчас стал бы «очень плохим сигналом обществу».

В ст. 20 Конституции России говорится, что «смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей». Смертная казнь в качестве меры наказания также присутствует в УК. В 1999 году Конституционный суд утвердил мораторий на смертную казнь в России.

Зорькин напомнил, что, присоединившись к Европейской конвенции по правам человека в 1996 году, Россия взяла на себя обязательство ввести мораторий на смертную казнь.

По словам Зорькина, Госдума должна была это сделать в 1999 году. «Однако Дума приняла обращение к президенту о преждевременности ратификации этого законопроекта, и вместе с тем сам законопроект не был отклонен. Вот в чем парадокс. Но с юридической точки зрения Думой, следовательно, до сих пор считается, что у нее до сих пор на рассмотрении этот законопроект», — пояснил он.

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В результате Конституционный суд «взял на себя решение проблемы»: в 1999 году вынесение смертных приговоров было признано неконституционным в отсутствие судов присяжных во всех регионах страны, а в 2009-м КС вторым решением указал на невозможность назначения смертной казни даже после введения судов присяжных, напомнил Зорькин.

По его словам, КС обосновал это тем, что «в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни». При этом председатель инстанции подчеркнул, что говорит о действующем правовом режиме и о действующей Конституции.

С 16 марта этого года Россия перестала быть членом Совета Европы, а с 16 сентября она перестанет быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

После этих решений зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет. «Если все будет спокойно, то эти правовые позиции могут оставаться такими же, как и были. Но правовые позиции тоже не являются вечными: если что-то изменится в жизни общества, тогда эти правовые позиции тоже могут быть пересмотрены», — говорил он.

Возможность возвращения смертной казни в России из-за выхода из Совета Европы исключила омбудсмен Татьяна Москалькова и глава

комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Кремля по поводу смертной казни не менялась и этот вопрос не обсуждается.



