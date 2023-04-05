ПВО отразила удар по Харцызску в ДНР

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила удар по Харцызску в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила мэр города Виктория Жукова, передает ТАСС.

«В Харцызске без происшествий, отработала ПВО, звучало порядка шести взрывов. По окрестным городам пока что тоже тихо», — сказала она.

Харцызк находится примерно в 6 км к востоку от Макеевки, которая примыкает к Донецку. Город входит в состав агломерации Большой Харцызск, которая также включает в себя такие населенные пункты, как Иловайск, Зугрэс, Троицко-Харцызск и Зуевка

Власти приграничных российских регионов не раз сообщали о работе ПВО после начала российской спецоперации. В ночь на 16 марта ПВО сработала над Белгородом. Повреждения получили несколько административных и жилых зданий.