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Политика ,  
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Си Цзиньпин встретился с Макроном

Си Цзиньпин принял Эмманюэля Макрона в Пекине
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трансляцию в Twitter вело агентство Reuters.

Лидеры пожали друг другу руки, сфотографировались, после чего Макрон поздоровался с другими представителями китайской администрации, которые встречали его у Дома народных собраний (здание китайского парламента) на площади Тяньаньмэнь. Затем Си и Макрон поучаствовали в торжественной церемонии, понаблюдав за маршем почетного караула китайской армии.

Макрон приехал в Китай вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 апреля. Французский президент пробудет в стране три дня. В день прибытия он выступил перед местным французским сообществом, а утром 6 апреля провел в Пекине встречу с премьером госсовета КНР Ли Цяном (последний встретился и с фон дер Ляйен).

Визит Макрона и фон дер Ляйен стал продолжением серии поездок европейских лидеров в Китай. Неделей ранее в стране побывал премьер-министр Испании Педро Санчес, а в ноябре 2022 года — канцлер Германии Олаф Шольц. В апреле в Пекин должна прилететь глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Теги
Персоны
Китай Франция Эмманюэль Макрон Си Цзиньпин Пекин

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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