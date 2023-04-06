Си Цзиньпин встретился с Макроном

Си Цзиньпин и Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трансляцию в Twitter вело агентство Reuters.

Лидеры пожали друг другу руки, сфотографировались, после чего Макрон поздоровался с другими представителями китайской администрации, которые встречали его у Дома народных собраний (здание китайского парламента) на площади Тяньаньмэнь. Затем Си и Макрон поучаствовали в торжественной церемонии, понаблюдав за маршем почетного караула китайской армии.

Макрон приехал в Китай вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен 5 апреля. Французский президент пробудет в стране три дня. В день прибытия он выступил перед местным французским сообществом, а утром 6 апреля провел в Пекине встречу с премьером госсовета КНР Ли Цяном (последний встретился и с фон дер Ляйен).

Визит Макрона и фон дер Ляйен стал продолжением серии поездок европейских лидеров в Китай. Неделей ранее в стране побывал премьер-министр Испании Педро Санчес, а в ноябре 2022 года — канцлер Германии Олаф Шольц. В апреле в Пекин должна прилететь глава МИД ФРГ Анналена Бербок.