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Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Ранее губернатора критиковали глава Роспотребнадзора и единороссы за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Он стал четвертым уволившимся губернатором за сутки
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — цитирует Илюхина сайт региональной администрации.

Илюхин давно был в числе тех, кого в Кремле рассматривали в качестве потенциальных отставников, одна из причин — низкие рейтинги главы региона, рассказывали ранее РБК три источника, близких к администрации президента.

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Губернатор Камчатского края находился в так называемой «красной зоне» по уровню доверия граждан — по итогам закрытых соцопросов для администрации президента в октябре прошлого года его рейтинг составлял минус 14 процентных пунктов (разница между положительными и отрицательными оценками), рассказал один из близких к Кремлю источников. По словам еще одного близкого к Кремлю собеседника, Илюхина на днях вызывали в администрацию президента.

1 апреля губернатор Камчатского края подвергся критике за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании совета Дальневосточного федерального округа заявила, что «Камчатский край при наличии шести приборов тестирования и возможности проводить 600 исследований в сутки не произвел и не запросил у Роспотребнадзора ни одну тест-систему». Также Попова раскритиковала Хабаровский край, которым руководит представитель ЛДПР Сергей Фургал.

В этот же день с заявлением выступил замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, назвавший ряд регионов, чьи меры по борьбы с коронавирусом являются недостаточными. Ревенко назвал пять таких регионов: республику Коми, Архангельскую область, Камчатский, Краснодарский и Хабаровский края.
Говоря о Архангельской области и Камчатке, Ревенко сослался на данные партийных волонтеров, отметил, что, в частности, речь идет о недостатке дополнительных коечных мест, которые могут потребоваться в случае обострения ситуации.

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Главы Коми и Архангельской области Сергей Гапликов и Игорь Орлов 2 апреля ушли в отставку по собственному желанию. Источники РБК еще летом называли их кандидатами на отставку, в том числе по причине низких рейтингов. Также в четверг ушел в отставку глава Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский он был назначен на место Орлова губернатором Архангельской области. Место Гапликова занял заместитель министра здравоохранения и бывший глава ФМБА Владимир Уйба, НАО возглавил вице-губернатор региона Юрий Бездудный. По данным источников РБК в администрации президента, в Кремле обсуждают объединение НАО с Архангельской областью.

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Илюхин работал в должности губернатора с 2011 года, в настоящее время заканчивался его второй срок. Полномочия главы Камчатского края истекают в сентябре 2020 года.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Кремль, отставка, Камчатский край, Виктор Илюхин
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