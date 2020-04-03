Губернатор Камчатки ушел в отставку после критики из-за коронавируса

Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Ранее губернатора критиковали глава Роспотребнадзора и единороссы за недостаточные меры по борьбе с коронавирусом. Он стал четвертым уволившимся губернатором за сутки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку «в связи с переходом на новую должность», сообщила пресс-служба краевой администрации.

«Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента», — цитирует Илюхина сайт региональной администрации.

Илюхин давно был в числе тех, кого в Кремле рассматривали в качестве потенциальных отставников, одна из причин — низкие рейтинги главы региона, рассказывали ранее РБК три источника, близких к администрации президента.

Губернатор Камчатского края находился в так называемой «красной зоне» по уровню доверия граждан — по итогам закрытых соцопросов для администрации президента в октябре прошлого года его рейтинг составлял минус 14 процентных пунктов (разница между положительными и отрицательными оценками), рассказал один из близких к Кремлю источников. По словам еще одного близкого к Кремлю собеседника, Илюхина на днях вызывали в администрацию президента.