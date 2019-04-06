МИД Венесуэлы назвал новые санкции США циничными и преступными

СЩА входят в ВТО и называют себя защитниками свободы, но нарушают базовые экономические и торговые права, утверждают в МИДе Венесуэлы.

Хорхе Арреаса (Фото: Marco Bello / Reuters)

Венесуэла рассматривает решение президента США о введении новых санкций как циничное и незаконное, говорится в заявлении МИД южноамериканской страны, которое глава внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса опубликовал в Twitter.

«Парадоксально, что страна-член ВТО, которая называет себя защитником принципов свободы, нарушает базовые экономические и экономические права», — говорится в заявлении. В Каракасе добавили, что действия Вашингтона направлены не только против жителей Кубы и Венесуэлы, но и против компаний, которые должны быть защищены международным правом.

Независимое сотрудничество не остановят «никакие империалистические действия», отметили в МИДе и добавили, что Венесуэла ответит на санкции США юридическим путем.

В свою очередь, глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал новые санкции приемами «экономического пиратства», которые США используют чтобы нанести Венесуэле урон и украсть ее ресурсы.