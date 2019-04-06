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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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МИД Венесуэлы назвал новые санкции США циничными и преступными
СЩА входят в ВТО и называют себя защитниками свободы, но нарушают базовые экономические и торговые права, утверждают в МИДе Венесуэлы.
Хорхе Арреаса (Фото: Marco Bello / Reuters)

Венесуэла рассматривает решение президента США о введении новых санкций как циничное и незаконное, говорится в заявлении МИД южноамериканской страны, которое глава внешнеполитического ведомства Хорхе Арреаса опубликовал в Twitter.

«Парадоксально, что страна-член ВТО, которая называет себя защитником принципов свободы, нарушает базовые экономические и экономические права», — говорится в заявлении. В Каракасе добавили, что действия Вашингтона направлены не только против жителей Кубы и Венесуэлы, но и против компаний, которые должны быть защищены международным правом.

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Независимое сотрудничество не остановят «никакие империалистические действия», отметили в МИДе и добавили, что Венесуэла ответит на санкции США юридическим путем.

В свою очередь, глава МИД Кубы Бруно Родригес назвал новые санкции приемами «экономического пиратства», которые США используют чтобы нанести Венесуэле урон и украсть ее ресурсы.

Ранее США по поручению президента Дональда Трампа ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые занимались транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу. В санкционный список попали базирующиеся в Либерии и Греции компании Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc.

Также в январе Вашингтон ввел ограничения против государственной нефтяной компании PDVSA, владеющей в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. После введения санкций объем экспорта нефти PDVSA сократился на 40%, поэтому компания сосредоточилась на поставках в Индию, Сингапур и Китай. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву из Лиссабона, пояснив, что страны ЕС не могут гарантировать целостность активов боливарианской республики.

Авторы: Константин Нагаев, Григорий Дубов
Теги: Венесуэла, санкции США
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