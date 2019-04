МИД Венесуэлы назвал новые санкции США циничными и преступными

Ранее США по поручению президента Дональда Трампа ввели санкции против 34 судов и двух компаний, которые занимались транспортировкой нефти из Венесуэлы на Кубу. В санкционный список попали базирующиеся в Либерии и Греции компании Ballito Bay Shipping Inc. и ProPer in Management Inc.

Также в январе Вашингтон ввел ограничения против государственной нефтяной компании PDVSA, владеющей в США дочерней нефтеперерабатывающей компанией Citgo Petroleum. После введения санкций объем экспорта нефти PDVSA сократился на 40%, поэтому компания сосредоточилась на поставках в Индию, Сингапур и Китай. Кроме того, президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал перенести офис PDVSA в Москву из Лиссабона, пояснив, что страны ЕС не могут гарантировать целостность активов боливарианской республики.