В Белом доме не сочли санкции помехой встрече Путина и Трампа

Президент США намерен добиться позитивных отношений с Москвой, встреча двух лидеров состоится «в какой-то момент», заявили в Белом доме. С предложением провести ее Трамп обратился к Путину вскоре после прошедших в России выборов

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Jorge Silva / Reuters)

Санкции, о которых США объявили в пятницу, 6 апреля, не окажут влияния на подготовку встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге. Трансляцию вел телеканал PBS в YouTube.

Сандерс начала брифинг с перечисления тех мер, которые администрация США предприняла в пятницу в отношении России. «Мы хотим позитивных отношений с российским правительством, но для этого в их поведении должны произойти кардинальные изменения», — подчеркнула она.

После этого журналист спросил у пресс-секретаря, какое влияние новые санкции могут оказать на возможную встречу с Путиным. «Стоит ли считать, что она отменена?» — уточнил он.

«Нет, совсем нет. Мы продолжаем… Как говорил президент, он хочет иметь хорошие отношения с Россией, но это будет зависеть от тех действий, которые предпримет Россия. Но в то же время президент продолжит занимать жесткую позицию, пока мы не увидим изменений. Мы продолжим работать над тем, чтобы встреча состоялась, чтобы в какой-то момент времени встреча с Владимиром Путиным состоялась», — сказала она на брифинге.

Журналист уточнил у Сандерс, не означают ли санкции обострения в отношениях между Россией и США — обострения, которые необходимо будет смягчить перед тем, как проводить встречу. «Я думаю, что это и есть часть цели: чтобы два лидера сели и провели диалог по существу, чтобы развивать отношения [между странами] и, желательно, надавить на Россию, чтобы она изменила свое поведение», — ответила она.

Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошли 26 человек и 15 юридических лиц. В нем 24 россиянина: чиновники, бизнесмены, главы госкомпаний. Под санкции также попали UC Rusal, «Базэл», En+, группа ГАЗ, «Рособоронэкспорт». Также ограничения введены в отношении связанных с наркокартелями мексиканца Хесуса Переса Альвеара и Мигеля Хосе Леоне Мартинеса, имеющего гражданства Италии и Венесуэлы. Последнего власти США также считают причастным к организации международной проституции.

Новую встречу лидеров двух стран предложил провести Трамп. Эту идею он озвучил в ходе телефонного разговора с Путиным, которая состоялась 20 марта, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков. Этот разговор стал первым с момента победы Путина на президентских выборах, которые состоялись 18 марта. Позднее предложение Трампа подтвердили и в Белом доме: Сандерс сказала, что переговоры двух лидеров могут пройти в ближайшем будущем.