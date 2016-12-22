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Под санкции США вместе с россиянами попали член наркокартеля и сутенер
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Под санкции США вместе с россиянами попали член наркокартеля и сутенер
Новые санкции США, 19:41
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Под санкции США вместе с россиянами попали член наркокартеля и сутенер
В опубликованном 6 апреля списке из 26 вновь попавших под санкции США лиц есть и двое неграждан России. Вместе с Керимовым, Патрушевым и Шамаловым в санкционном списке оказались члены мексиканского наркокартеля, заявили в Минфине
Фото: Alastair Grant / Reuters

Под санкции США 6 апреля попали не только 24 россиянина, но и двое граждан других стран, которых Вашингтон обвиняет в причастности к отмыванию доходов наркокартелей и организации международной сети проституции, следует из сообщения Минфина США.

Санкции были наложены на Мигеля Хосе Леоне Мартинеса (​имеет гражданства Италии и Венесуэлы) и мексиканца Хесуса Переса Альвеара. Их фотографии Минфин США опубликовал вместе с предполагаемой схемой преступных связей.

По данным Минфина США, Хесус Перес Альвеар (известен как Чучо Перес) связан с наркокартелем Los Cuinis. Его основная роль — отмывание доходов от наркобизнеса с помощью музыкальной индустрии. Официально работая музыкальным промоутером, он организует концерты и гастроли мексиканских музыкантов. Вынуждая студии и музыкантов к сотрудничеству с принадлежащей ему компанией Gallistica Diamante (также известна под названием Ticket Premier, внесена в санкционный список 6 апреля 2018 года), Перес, по данным США, использует угрозы и насилие. В сообщении Минфина США подчеркивается, что деньги, заработанные от продажи билетов на концерты, а также прочие легальные доходы Gallistica Diamante объединялись с нелегальными доходами наркокартеля, обеляя последние.

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Кроме того, в вину Пересу Минфин США ставит организацию концертов, на которых исполняются так называемые наркокорридо — баллады, прославляющие торговцев наркотиками и их незаконную деятельность. «Организация некоторых из этих мероприятий также связана с наркокартелями», — отметили в Минфине США.

Мигель Хосе Леоне Мартинес (он же Мигель Леоне), по данным американских властей, официально работает модным фотографом, однако в реальности занимается организацией международной проституции под контролем наркокартеля Los Cuinis. Под прикрытием работы фотографом он, как утверждают в Вашингтоне, подбирает женщин, которые потом используются в качестве наложниц лидерами наркокартеля.

«Леоне использует свою роль фотографа в мире моды для привлечения моделей и участниц конкурсов красоты из Южной Америки и Европы, которые выступают в качестве проституток для Гонсалеса Валенсии и других старших членов Los Cuinis», — пояснили в Минфине США.

Санкции против Леоне и Переза были наложены в рамках санкционной программы SDNTK, предназначенной для борьбы с наркоторговцами и теми, кто способствует отмыванию средств наркобизнеса. Все прочие участники опубликованного 6 апреля списка из 26 человек — российские чиновники и бизнесмены, санкции на которых были наложены, как объяснили в Минфине, за роль в кризисе на Украине и поддержку режима Башара Асада. Среди оказавшихся в списке россиян — бизнесмен Олег Дерипаска, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко, член Совета Федерации Сулейман Керимов, глава ВТБ Андрей Костин, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и другие.

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Также в санкционный список попали и 15 юридических лиц, среди которых — агрохолдинг «Кубань», компании «Базовый элемент», EN+, группа ГАЗ, ООО «Газпром бурение», UC Rusal и «Рособоронэкспорт».

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Глава Минпромторга Денис Мантуров уже заявил, что попавшие под санкции компании получат дополнительную поддержку. Ведомство также будет стремиться к тому, чтобы эти компании не испытали какой-либо дискрими​нации со стороны банков и потребителей. «Это просто по меньшей мере непатриотично, раз, а, во-вторых, экономически мы этого делать не позволим», — подчеркнул глава ведомства.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Санкции , наркотики
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