Экс-главком НАТО в Европе назвал сценарий развала альянса

Из-за продолжающейся критики Трампа европейские лидеры все больше интересуются созданием альтернативы НАТО, отмечает Ставридис. Одной из возможных замен он назвал военный союз европейских стран, в который войдет Канада

Джеймс Ставридис (Фото: TED Conference / Flickr)

НАТО перестанет существовать в случае выхода США, считает бывший главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис. В колонке для Bloomberg он описал несколько сценариев будущего, включая создание Организации европейского договора, которая станет аналогом НАТО, но без США.

Джеймс Ставридис напомнил, что президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал действия стран — членов НАТО и грозил выходом из альянса. Одной из основных претензий американского президента было нежелание европейских стран увеличить расходы на оборону. Теперь же, когда странам Европы наконец-то удалось достичь целевых показателей в размере 2% ВВП, Трамп заявил о необходимости увеличить отчисления до 5%. Лидеры европейских стран в свою очередь стали активно обсуждать, как можно обеспечить собственную самостоятельность и независимость в вопросах обороны.

По мнению адмирала, выход США из НАТО станет «ошибкой колоссальных масштабов». «Если мы последуем инстинктам некоторых правых американских политиков и официально выйдем из альянса, выведя из Европы почти 100 тыс. наших военнослужащих, или прекратим финансирование НАТО, организация рухнет», — пишет Ставридис.

Если выход США из Североатлантического альянса станет реальностью, в качестве альтернативы появится Организация европейского договора, к которой также может присоединиться Канада, считает Ставридис. «У ЕС уже есть достаточно развитые командные структуры и опыт проведения операций без участия США, например, по поддержанию мира на Балканах», — обратил внимание он.

Результатом выхода США из НАТО станет развитие военно-промышленного комплекса Европы. Европейские компании, по оценкам Ставридиса, смогут быстро заменить ушедшие американские предприятия — в основном за счет освободивших контрактов. Изменится и баланс сил на международной арене: европейские союзники больше не будут следовать примеру США во внешней политике. В доказательство своих слов он напомнил о недавнем заседании Совбеза ООН, где были представлены конкурирующие резолюции Евросоюза и США о конфликте на Украине.

О перспективах трансформации НАТО в военный альянс европейских стран Джеймс Ставридис говорит не впервые. В начале февраля, комментируя очередную критику Дональда Трампа в адрес НАТО, экс-главком допустил, что речь идет о «последних днях НАТО». Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте говорил, что Соединенные Штаты остаются привержены участию в НАТО. Вместе с тем он призывал страны альянса увеличить расходы на оборону до 3%.