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Пересмотр устройства мира ведется не только «осью зла», разрушительные действия предпринимают и США, заявил бывший главком ВСУ, украинский посол в Великобритании генерал Валерий Залужный, пишет The Times.

«США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира. И теперь Вашингтон пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия США», — сказал Залужный.

США в начале марта прекратили военные поставки, одобренные для Украины предыдущей президентской администрацией, а также перестали делиться разведданными, необходимыми для наступательных операций. От западных союзников ВСУ получали 80% от всего объема разведывательной информацией, причем в основном — от США, выяснил Politico.

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