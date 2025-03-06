В Германии увидели риски нового наплыва украинских беженцев из-за США

Возможный наплыв беженцев с Украины необходимо распределить более справедливо, считает Нэнси Фезер. Она назвала это «сценарием», который нужно обсудить в ЕС на фоне остановки военной помощи США

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Члены ЕС должны обсудить сценарий нового наплыва беженцев с Украины на фоне остановки военной помощи США, заявила журналистам глава МВД Германии Нэнси Фезер. Ее слова приводит европейская версия издания Politico.

Она призвала создать «справедливый механизм» распределения беженцев по всему Евросоюзу.

Фезер уточнила, что не ожидает большого наплыва беженцев в настоящее время, это «просто сценарий», который нужно обсудить. Больше всего украинцев в ЕС приняли Германия, Польша и Чехия, но «это придется изменить» в случае эскалации конфликта и новой, более масштабной волны вынужденных переселенцев, сказала она. Глава МВД заверила, что Германия будет поддерживать Украину.

Politico со ссылкой на данные Евростата пишет, что по состоянию на декабрь 2024 года более 4,3 млн украинцев стали участниками программы временной защиты в ЕС. Она действует до марта 2026 года и дает право жить, учиться и работать в принимающей стране.

Отношения Киева и Вашингтона резко обострились 28 февраля после словесной перепалки президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме из-за гарантий безопасности. После этого США остановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер разработали собственный план прекращения огня, который требует согласования с Трампом. Французский лидер обвинил Москву в «превращении украинского конфликта в глобальный» и назвал ее угрозой Европе на долгие годы.

В российском МИДе утверждали, что прием украинских беженцев «в сочетании с бесконтрольным оружием» сыграет «кровавую шутку» с ЕС.