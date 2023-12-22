В Дании сочли, что украинские беженцы после конфликта должны вернуться

После окончания конфликта украинские беженцы должны вернуться домой, заявил министр иммиграции Дании Бек. Согласно опросам, половина украинцев хотела бы остаться в Дании посте завершения боевых действий

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Украинские беженцы после окончания конфликта в их стране должны туда вернуться, заявил министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек, передает Berlingske.

Он подчеркнул, что власти Дании рассматривают ситуацию с беженцами как временную, «независимо от того, откуда приезжают люди». По словам министра, хотя украинцы «ближе к нам в культурном отношении, чем выходцы с Ближнего Востока», они живут совершенно иначе, чем датчане.

Кроме того, отмечает Бек, с украинской стороны был «четкий сигнал» о том, что страна хочет возвращения своих граждан, и Дания «должна это уважать». В связи с этим Бек выступает против продления пребывания беженцев с Украины в стране.

«Мы не собираемся делать независимое заявление о том, что каждый, кто приезжает из Украины, может остаться в Дании. <...> Если мы сделаем это в одиночку и примем наше собственное законодательство, которое не будет соответствовать требованиям ЕС, мы рискуем получить очень большой приток людей, у которых заранее есть безопасное место», — считает министр.

Berlingske отмечает, что специальный закон, который в том числе гарантирует украинцам вид на жительство и доступ к рынку труда вне рамок общих правил предоставления убежища, действует до марта 2025 года. После этого 30 278 украинцев, которые на 1 декабря были зарегистрированы с видом на жительство в Дании, должны будут просить убежища, если они захотят остаться.

Однако Бек считает, что украинские беженцы имеют возможность остаться в стране и по другим схемам. Например, можно подать заявление на получение вида на жительство через бизнес-схему при заработке более 375 тыс. датских крон (около $55 тыс.) в год, подчеркивает он.

Berlingske со ссылкой на исследование Копенгагенского университета пишет, что половина украинских беженцев, получивших вид на жительство в Дании, хотят остаться там после окончания боевых действий.

Согласно результатам исследования украинского негосударственного Центра экономической стратегии (ЦЭС), на конец июня из 5,6-6,7 млн украинцев, находившихся за рубежом, вернуться в страну собирались 63% (то есть от 3,5 млн до 4,2 млн). По расчетам ЦЭС, от 1,3 млн до 3,3 млн беженцев могут остаться за рубежом.

По данным портала управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в Европе к 19 декабря насчитывалось более 5,9 млн украинских беженцев. Из них 36 635 на 17 декабря зарегистрированы в Дании, всего заявления о предоставлении убежища, вида на жительство или на другие схожие программы подали 48 680 человек..