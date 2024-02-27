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В Ереване призвали вывести российских пограничников из аэропорта Звартноц

Спикер парламента Армении призвал вывести пограничников России из аэропорта
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости
Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Российские пограничники должны прекратить работу в аэропорту Звартноц в Ереване. Такое мнение высказал председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, передает News.am.

«Я не участвовал в обсуждении вопроса о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц, но я думаю, что было бы правильно, если бы они ушли оттуда», — сказал спикер парламента журналистам.

Симонян выразил сомнение, что российские пограничники будут защищать границы Армении в случае необходимости. «Несколько раз подтвердилось, что они не защитили, они сделали все, чтобы границы стали намного более уязвимыми. Они пришли в Карабах, что они сделали? Выпроводили армянский народ», — заявил он.

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Ранее армянское издание Factor со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника сообщило, что российских пограничников выведут из аэропорта Звартноц «в ближайшее время». Источник издания не уточнил, чем обусловлено такое решение, но заявил, что оно «политическое».

Factor отмечает, что размещение российских пограничников в Звартноце регламентировано не межправительственным соглашением, а документом, подписанным руководителями Службы национальной безопасности Армении и ФСБ России.

В конце сентября Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в Нагорном Карабахе, в результате которой республика прекратила свое существование. В декабре территорию региона покинуло почти все армянское население. В том же месяце премьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы не защитили мирное население Нагорного Карабаха.

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Теги
Армения аэропорты пограничники ФСБ
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