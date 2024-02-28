Захарова ответила на призыв Армении вывести пограничников из Звартноца
Москва не получала от Еревана обращение по вопросу вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц в Ереване, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге.
«Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет», — приводит ее слова ТАСС. Захарова назвала подобные заявления «очередным примером недружественного поведения» Еревана.
Накануне, 27 февраля, председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны прекратить работу в аэропорту Звартноц. Спикер парламента усомнился, что они будут защищать границы Армении в случае необходимости.
Ранее армянский Factor со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что российских пограничников выведут из аэропорта Звартноц «в ближайшее время». Источник издания назвал это решение «политическим».
В ходе брифинга Захарова также опровергла слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о призывах со стороны России к госперевороту в стране. По ее словам, эти обвинения «не имеют под собой никаких оснований».
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