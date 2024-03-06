Под Курском сбили беспилотник

Под Курском был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее он говорил о работе ПВО в регионе. Утром 6 марта Михайловский ГОК дважды подвергся атакам дронов, произошел пожар на складе с топливом

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В 12:12 мск глава региона сообщил о работе ПВО в небе над Курском и территорией области.

Ранее 6 марта в регионе дважды подверглась ударам дронов территория Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) — там загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов. Пожар тушат, пострадавших нет, сообщали в «Металлоинвесте», которому с 2005 года принадлежит ГОК. Предприятие является одним из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды. США в апреле 2023 года ввели против него санкции.

В граничащем с Украиной Суджанском районе объявляли ракетную опасность. Она длилась почти 15 минут.



После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается украинским атакам. Накануне, 5 марта, на железнодорожной станции Глушково произошел пожар в результате обстрелов, повреждены линии электропередачи.