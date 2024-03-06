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Военная операция на Украине ,  
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Под Курском сбили беспилотник

Губернатор Старовойт: под Курском сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Под Курском был сбит украинский беспилотник, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее он говорил о работе ПВО в регионе. Утром 6 марта Михайловский ГОК дважды подвергся атакам дронов, произошел пожар на складе с топливом
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В 12:12 мск глава региона сообщил о работе ПВО в небе над Курском и территорией области.

Ранее 6 марта в регионе дважды подверглась ударам дронов территория Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) — там загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов. Пожар тушат, пострадавших нет, сообщали в «Металлоинвесте», которому с 2005 года принадлежит ГОК. Предприятие является одним из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды. США в апреле 2023 года ввели против него санкции.

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После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается украинским атакам. Накануне, 5 марта, на железнодорожной станции Глушково произошел пожар в результате обстрелов, повреждены линии электропередачи.

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Теги
Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Украина Курская область Роман Старовойт беспилотники
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