Под Курском сбили беспилотник
Силы ПВО сбили украинский беспилотник под Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
В 12:12 мск глава региона сообщил о работе ПВО в небе над Курском и территорией области.
Ранее 6 марта в регионе дважды подверглась ударам дронов территория Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК) — там загорелся резервуар на складе горюче-смазочных материалов. Пожар тушат, пострадавших нет, сообщали в «Металлоинвесте», которому с 2005 года принадлежит ГОК. Предприятие является одним из крупнейших в России и СНГ по добыче и обогащению железной руды. США в апреле 2023 года ввели против него санкции.
В граничащем с Украиной Суджанском районе объявляли ракетную опасность. Она длилась почти 15 минут.
После начала военной операции на Украине Курская область регулярно подвергается украинским атакам. Накануне, 5 марта, на железнодорожной станции Глушково произошел пожар в результате обстрелов, повреждены линии электропередачи.
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