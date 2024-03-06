Старовойт: Михайловский ГОК второй раз за утро атаковал украинский дрон

Михайловский ГОК второй раз за утро атаковал украинский дрон

Второй за утро украинский беспилотник попал в склад горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината (ГОК), сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Второй украинский беспилотник попал в склад ГСМ Михайловского ГОКа в Железногорском районе. Пострадавших нет, оперативные службы на месте», — говорится в сообщении.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Металлоинвест».

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева — одно из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды, с 2005 года принадлежит «Металлоинвесту» (входит в холдинг USM). Основными видами товарной продукции ГОКа являются агломерационная руда, железорудный концентрат, неофлюсованные окатыши и офлюсованные окатыши. Предприятие с апреля 2023 года находится под санкциями США.

О первой атаке на Михайловский ГОК Старовойт сообщил в 9:22 мск. В «Металлоинвесте» позже уточнили РБК, что в результате атаки беспилотника загорелся резервуар с топливом на складе горюче-смазочных материалов ГОКа. Пожар тушат, пострадавших нет, добавили в компании.

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