В Суджанском районе Курской области объявили ракетную опасность

Фото: Яндекс.Карты

В граничащем с Украиной Суджанском районе Курской области объявлен режим ракетной опасности, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

«Суджанский район: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — написал он.

Тех, кто находится на улице, губернатор призвал зайти в ближайшее здание, подземный переход или паркинг.

Спустя почти 15 минут, в 11:44 мск, Старовойт сообщил об отмене ракетной опасности на территории района. Однако угроза по-прежнему сохраняется в Железногорске — административном центре Железногорского района на северо-западе области, уточнил он.

Суджанский и Железногорский районы не граничат друг с другом, их разделяет более 60 км.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территорий и попытках атак беспилотников с начала военной операции на Украине. В Железногорске утром 6 марта дрон атаковал Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК). В результате на складе горюче-смазочных материалов на территории предприятия загорелся резервуар с топливом, никто не пострадал.