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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил о работе ПВО в небе над Курском

Курский губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в небе над регионом
Сюжет
Военная операция на Украине
В небе над Курской областью работает ПВО, сообщил губернатор. Утром 6 марта украинские беспилотники дважды атаковали Михайловский ГОК, в результате произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В небе над Курском и Курской областью работает ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

В Курской области после атаки дрона загорелся склад с топливом
Политика

Утром 6 марта украинские беспилотники дважды атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) им. А.В. Варичева в Железногорском районе. Оба дрона попали в склад горюче-смазочных материалов. В пресс-службе «Металлоинвеста» сообщали о возгорании в резервуаре с топливом после первой атаки. По словам Старовойта, пострадавших нет.

Михайловский ГОК им. А.В. Варичева является одним из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды. Он принадлежит «Металлоинвесту» (входит в холдинг USM) с 2005 года. К числу основным видов товарной продукции предприятия относятся железорудный концентрат, агломерационная руда, офлюсованные и неофлюсованные окатыши. В апреле 2023 года США ввели санкции против Михайловского ГОКа.

Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. 5 марта Старовойт сообщал о пожаре на железнодорожной станции Глушково в результате обстрелов. По его словам, в результате повреждения линий электропередачи станция и жители села Кульбаки остались без света.

Губернатор сообщил о работе ПВО в небе над Курском
Губернатор сообщил о работе ПВО в небе над Курском

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Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Роман Старовойт
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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