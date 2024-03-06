Губернатор сообщил о работе ПВО в небе над Курском
В небе над Курском и Курской областью работает ПВО, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие», — написал он.
Утром 6 марта украинские беспилотники дважды атаковали Михайловский горно-обогатительный комбинат (ГОК) им. А.В. Варичева в Железногорском районе. Оба дрона попали в склад горюче-смазочных материалов. В пресс-службе «Металлоинвеста» сообщали о возгорании в резервуаре с топливом после первой атаки. По словам Старовойта, пострадавших нет.
Михайловский ГОК им. А.В. Варичева является одним из крупнейших в России и СНГ предприятий по добыче и обогащению железной руды. Он принадлежит «Металлоинвесту» (входит в холдинг USM) с 2005 года. К числу основным видов товарной продукции предприятия относятся железорудный концентрат, агломерационная руда, офлюсованные и неофлюсованные окатыши. В апреле 2023 года США ввели санкции против Михайловского ГОКа.
Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. 5 марта Старовойт сообщал о пожаре на железнодорожной станции Глушково в результате обстрелов. По его словам, в результате повреждения линий электропередачи станция и жители села Кульбаки остались без света.
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