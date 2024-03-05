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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела

Губернатор Старовойт сообщил о пожаре на ж/д станции Глушково из-за обстрела
Сюжет
Военная операция на Украине
Курский губернатор сообщил о девяти прилетах. По его словам, из-за обстрела были повреждены линии электропередачи, без света остались станция Глушково и село Кульбаки
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

На железнодорожной станции Глушково в Курской области произошел пожар в результате обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Всего насчитали девять прилетов, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале. По его словам, пожар уже потушили.

Старовойт сообщил об обстреле поселка Теткино
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Роман Старовойт

Губернатор также сообщил, что из-за обстрела повреждены линии электропередачи. Обесточены станция Глушково и село Кульбаки.

В настоящее время движение поездов на станции Глушково Курской области осуществляется в штатном режиме, сообщили РБК в РЖД. В результате обстрела железнодорожная инфраструктура не повреждена, пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

С начала военных действий на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ. Последний раз Старовойт сообщал об этом накануне. Удар был нанесен по селу Гуево Суджанского района. По словам главы региона, никто не пострадал, но повреждения получили здания объектов торговли и одно домовладение.

Старовойт сообщил о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела
Старовойт сообщил о пожаре на железнодорожной станции из-за обстрела

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Утром 4 марта единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Самарской области сообщила, что на железнодорожном перегоне Звезда — Чапаевск произошел взрыв. В пресс-службе Куйбышевской железной дороги рассказали, что «в связи с незаконным вмешательством посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта» на этом перегоне возник сбой в движении поездов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что попытки терактов на объектах инфраструктуры региона «предпринимаются не в первый раз». ФСБ возбудила уголовное дело по статье о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК) после взрыва на железнодорожном мосту через реку Чапаевку. Мост получил повреждения, а на опоре одной из линий было обнаружено взрывное устройство, его обезвредили, сказала спецслужба.

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Теги
Елена Чернышова, Виктория Елетина Виктория Елетина
Курская область обстрел Роман Старовойт железнодорожная станция
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