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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области после атаки дрона загорелся склад с топливом

Старовойт: в Курской области после атаки дрона загорелся склад с топливом
Сюжет
Военная операция на Украине
В Железногорском районе Курской области загорелся резервуар с топливом, пострадавших нет, сообщил губернатор. По его словам, причиной стала атака украинского беспилотника

В Курской области после атаки дрона загорелся склад с топливом
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В Железногорском районе Курской области загорелся резервуар с топливом после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Киева. Накануне, 5 марта, Старовойт сообщал о девяти прилетах. По его словам, в результате обстрелов произошел пожар на железнодорожной станции Глушково, повреждения получили линии электропередачи, обесточено в том числе оказалось село Кульбаки.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Днем ранее было обстреляно село Гуево, расположенное в 1,5 км от границы с Сумской областью Украины. Старовойт сообщал о значительных повреждения магазинов и одного домовладения, пострадавших нет.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Украина Курская область Роман Старовойт
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