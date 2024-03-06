Старовойт: в Курской области после атаки дрона загорелся склад с топливом

В Курской области после атаки дрона загорелся склад с топливом

В Железногорском районе Курской области загорелся резервуар с топливом, пострадавших нет, сообщил губернатор. По его словам, причиной стала атака украинского беспилотника

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В Железногорском районе Курской области загорелся резервуар с топливом после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.

После начала военной операции на Украине Курская область регулярно попадает под обстрелы и атаки беспилотников со стороны Киева. Накануне, 5 марта, Старовойт сообщал о девяти прилетах. По его словам, в результате обстрелов произошел пожар на железнодорожной станции Глушково, повреждения получили линии электропередачи, обесточено в том числе оказалось село Кульбаки.

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Днем ранее было обстреляно село Гуево, расположенное в 1,5 км от границы с Сумской областью Украины. Старовойт сообщал о значительных повреждения магазинов и одного домовладения, пострадавших нет.