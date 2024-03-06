В США разработали закон о запрете контролируемых «врагами» соцсетей

Разработанный законопроект прежде всего направлен на запрет в США TikTok, принадлежащий китайской ByteDance. После вступления в силу у компании будет 5 месяцев на продажу соцсети. Также под закон попадут компании из России и Ирана

Законодатели палаты представителей США (нижняя палата парламента) разработали законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками», направленный на запрет соцсетей, контролируемых враждующими с США странами, сообщает The Hill.

Законопроект направлен на то, чтобы вынудить китайскую ByteDance продать популярное в США приложение TikTok, пишет газета. После вступления закона в силу у компании будет пять месяцев, чтобы сделать это, либо приложение попадет под запрет: распространение TikTok в Америке через App Store или другие платформы станет незаконным.

Авторами законопроекта стали республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. Как отмечает The Hill, в число «иностранных противников», попадающих под действие законопроекта, входят также Россия, Северная Корея и Иран.

«Этот законопроект — прямой запрет TikTok, как бы его авторы ни пытались это замаскировать. Этот закон попирает права 170 млн американцев, предусмотренные первой поправкой, и лишит 5 млн малых предприятий платформы, на которую они полагаются для роста и создания рабочих мест», — заявил The Hill представитель TikTok Алекс Хаурек.

По собственным данным, у TikTok в США более 140 млн пользователей, в первую очередь среди молодежи. Аудитория TikTok в мире составляет более 1,2 млрд активных пользователей в месяц, в рейтинге самых популярных соцсетей мира приложение занимает шестое место.

В США не первый раз предлагают запретить TikTok. Дональд Трамп, будучи на посту президента, пытался запретить китайские приложения TikTok и WeChat еще в 2020 году. Они должны были быть удалены из App Store, Google Play и иных магазинов приложений на территории США, однако после прихода к власти Джо Байдена введение ограничений «на время» отложили.

Уже при Байдне, в декабре 2022 года, конгресс заподозрил соцсеть в слежке за американцами и угрозе национальной безопасности. В мае 2023 года полный запрет на TikTok решили ввести в штате Монтана. Он вступил в силу 1 января 2024 года.